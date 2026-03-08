Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жительницам республики по случаю Международного женского дня. Он назвал весенний праздник прекрасным поводом выразить слова бесконечной благодарности и искреннего восхищения женщинам, которые олицетворяют собой любовь, чуткость и внутреннюю гармонию.

В своем обращении лидер республики подчеркнул, что прекрасная половина человечества играет неоценимую роль в сохранении традиций.

«Именно вы даруете жизнь, бережно закладываете в детях истинные человеческие ценности и нравственные ориентиры, передаете культуру и родной язык, воспитываете чувство гражданственности и любовь к Родине», – отметил Рустам Минниханов.

Особое внимание Раис Татарстана уделил тем, кто сегодня ждет близких с передовой. «Во все времена образ женщины был источником вдохновения, находя свое отражение в произведениях искусства, а в самые трудные моменты воодушевлял на подвиги и свершения. И сегодня жены и матери наших бойцов, оберегая домашний уют и согласие, надежно хранят семейный очаг и всемерно поддерживают защитников Отечества, служат им крепкой опорой, вселяют веру в Победу», – подчеркнул Минниханов.

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес женщин-военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны, а также медиков, несущих службу в зоне СВО. «Мы преклоняемся перед мужеством женщин-ветеранов, преодолевших тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, и глубоко ценим самоотверженность женщин, несущих военную службу в зоне специальной военной операции, военных врачей и медсестер», – обратился руководитель республики.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что раскрывая свои таланты, женщины достигают выдающихся успехов в самых разных сферах, активно участвуют в общественной и политической жизни, воплощают светлые творческие замыслы и делают мир вокруг ярче и добрее.

«Невозможно не восхищаться вашим удивительным умением сочетать заботу о семье и домашнем очаге с высокими профессиональными достижениями», – отметил Раис Татарстана.

Он пожелал всем женщинам безграничного счастья, взаимной любви, крепкого здоровья и благополучия. «Пусть в вашей жизни будет больше радости, улыбок и тепла, а ваши близкие окружают вас заботой и вниманием! С праздником! С Международным женским днем!» – заключил лидер республики.