Общество 7 марта 2026 11:32

Минниханов поздравил жительниц Татарстана с наступающим 8 Марта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На республиканском совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Это прекрасный повод поздравить и выразить слова благодарности и восхищения матерям, женам, сестрам, дочерям», – сказал Рустам Минниханов.

Обращаясь к главам городов, районов и руководителям органов власти, Раис РТ подчеркнул необходимость адресного подхода при проведении торжеств. По его словам, в рамках праздничных мероприятий особое внимание следует уделить женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны, а также матерям, женам и вдовам участников специальной военной операции.

«Пусть этот весенний день, наполненный приятными поздравлениями, подарит всем женщинам радость и хорошее настроение», – добавил Раис Татарстана.

