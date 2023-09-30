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«Чудо-погода»: Гидрометцентр РФ пообещал Татарстану аномальное тепло в ближайшие дни
В ближайшие дни в ряде регионов Приволжского федерального округа ожидается аномально теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
В Кировской и Ульяновской областях, Марий Эл и Татарстане прогнозируется до +24 градусов, в Пензенской — до +25. По словам метеоролога, такой температурный фон на 7–9 градусов выше нормы. «Чудо-погода будет и в Приволжском федеральном округе», — подчеркнул он.
Кроме того, по данным Гидрометцентра РФ, аномальное тепло ждет регионы Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов, а также Якутию.
Сегодня днем в Татарстане воздух прогреется до 15–20 градусов тепла (в Казани — до 18 градусов). Подробнее о том, насколько задержится в регионе осеннее тепло, можно прочитать в материале «Татар-информа» «Солнечная погода слишком затянулась»: как долго продлится бабье лето в Казани.
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