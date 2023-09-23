В Татарстане лишь одна котельная не завершила подготовку к отопительному сезону

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане подготовку к отопительному сезону не завершила только одна котельная, расположенная на улице Льва Толстого в Казани. Об этом рассказал сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В целом по Татарстану готовность котельных достигает 99,9%. Паспорта готовности получены на 17 823 многоквартирных дома, что составляет 99,9% от их общего числа, отметил докладчик.

«Остаются шесть многоквартирных домов: четыре в городе Казани и два — в Азнакаево», — уточнил руководитель Минстроя РТ.

Кроме того, к зимнему периоду полностью подготовлены объекты здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, молодежи и спорта, заверил Айзатуллин.

Министр также напомнил, что органы местного самоуправления могут самостоятельно, не дожидаясь наступления холодов, начать запуск тепла — в первую очередь на «социальных объектах с постоянным пребыванием людей». Уже 22 муниципалитета приняли такие решения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани решили заменить котельную, обогревающую жилые дома и детский сад на улице Толстого.