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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане лишь одна котельная не завершила подготовку к отопительному сезону
В Татарстане подготовку к отопительному сезону не завершила только одна котельная, расположенная на улице Льва Толстого в Казани. Об этом рассказал сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.
Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.
В целом по Татарстану готовность котельных достигает 99,9%. Паспорта готовности получены на 17 823 многоквартирных дома, что составляет 99,9% от их общего числа, отметил докладчик.
«Остаются шесть многоквартирных домов: четыре в городе Казани и два — в Азнакаево», — уточнил руководитель Минстроя РТ.
Кроме того, к зимнему периоду полностью подготовлены объекты здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, молодежи и спорта, заверил Айзатуллин.
Министр также напомнил, что органы местного самоуправления могут самостоятельно, не дожидаясь наступления холодов, начать запуск тепла — в первую очередь на «социальных объектах с постоянным пребыванием людей». Уже 22 муниципалитета приняли такие решения.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани решили заменить котельную, обогревающую жилые дома и детский сад на улице Толстого.
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