Пункты вакцинации в ТЦ «Южный» и «Парк Хаус» завершают свою работу

Фото: © Горздрав Казани

Мобильные пункты вакцинации в ТЦ «Южный» и «Парк Хаус» в Казани завтра, 17 октября, будут работать последний день. Об этом сообщают в горздраве Казани.

Напомним, что пункты вакцинации в казанских ТЦ «Южный» и «Парк Хаус» открылись 15 сентября, где любой желающий мог быстро и без очередей привиться от гриппа и пневмококка.

Ранее в Казани также работали мобильные пункты вакцинации у станций метрополитена. Сделать прививку можно было у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». За время работы в мобильных пунктах вакцинации у метро привили почти 19 тысяч казанцев.

К тому же, к медикам обратились 3 126 горожан с просьбой вакцинировать их от пневмококковой инфекции.

Медики напоминают, что прививку от гриппа важно сделать до начала эпидемиологического подъема.