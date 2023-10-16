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Пункты вакцинации в ТЦ «Южный» и «Парк Хаус» завершают свою работу
Мобильные пункты вакцинации в ТЦ «Южный» и «Парк Хаус» в Казани завтра, 17 октября, будут работать последний день. Об этом сообщают в горздраве Казани.
Напомним, что пункты вакцинации в казанских ТЦ «Южный» и «Парк Хаус» открылись 15 сентября, где любой желающий мог быстро и без очередей привиться от гриппа и пневмококка.
Ранее в Казани также работали мобильные пункты вакцинации у станций метрополитена. Сделать прививку можно было у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». За время работы в мобильных пунктах вакцинации у метро привили почти 19 тысяч казанцев.
К тому же, к медикам обратились 3 126 горожан с просьбой вакцинировать их от пневмококковой инфекции.
Медики напоминают, что прививку от гриппа важно сделать до начала эпидемиологического подъема.
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