За время работы в мобильных пунктах вакцинации у метро привили почти 19 тысяч казанцев

В мобильных пунктах вакцинации у казанского метро против гриппа привили почти 19 тысяч человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«За прошедший месяц в мобильных пунктах вакцинации медики привили от гриппа 18 794 человека», – уточнили в горздраве.

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К тому же, к медикам обратились 3 126 горожан с просьбой вакцинировать их от пневмококковой инфекции.

В горздраве напомнили, что у метро пункты вакцинации прекратили свою работу из-за ухудшения погодных условий. Однако медики продолжают работать в торговых центрах «Парк Хаус» и «Южный». Там любой желающий может быстро и без очередей привиться от гриппа и пневмококка.