«Удобно, быстро и без очереди»: У казанского метро начали прививать от гриппа

В Казани с сегодняшнего дня начали работать мобильные пункты вакцинации у станций метро.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Мы с 2018 года работаем таким образом в хорошем интенсивном режиме. Я с удовольствием смотрю, как одни и те же люди приходят привиться и говорят, что с нетерпением ждали открытия пункта», – отметила заведующая эпидемиологическим отделом казанской больницы №7 Наталья Шайхразиева.

За первые несколько часов работы у станции Козья Слобода медики успели привить уже 30 человек.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Сделать прививку можно у шести станций: Авиастроительная, Яшьлек, Козья Слобода, Площадь Тукая, Проспект Победы и Дубравная. Работают пункты с 8.00 до 19.00 с перерывом с 13.00 до 14.00, без выходных и праздников.

«Мобильный пункт очень удобен для нас. Во-первых, нет очередей – подошли, прививку сделали и пошли, очень удобно. Всем советую приходить к станциям метро. Я считаю, очень важно сделать прививку, потому что она защищает, а грипп – страшная болезнь с тяжелыми осложнениями, даже к смерти бывает приводит, осложнения можно получить на все органы. Поэтому советую прививаться. Я себя очень хорошо чувствую после прививок», – поделилась жительница Казани Таскира Хабибуллина, сразу после выхода из мобильного пункта.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Женщина рассказала, что заставляет мужа пройти вакцинацию, сын бежит делать вакцину одним из первых, а дочь, по ее словам, начиталась информации в интернете и не ходит на прививки. Но Таскира Хабибуллина такого решения не одобряет. Женщина каждый год прививается в таком мобильном пункте, живет поблизости, в поликлинику идти не так близко, как до станции метрополитена, к тому же в медучреждении есть риск подхватить инфекцию от других пациентов, считает она, а здесь все на свежем воздухе.

Прививают в мобильных пунктах вакциной «Совигрипп». Эпидемиолог напомнила, что строгим противопоказанием для вакцинации против гриппа является аллергия на яичный белок. А повременить с прививкой необходимо при остром заболевании или обострении хронической болезни, однако уже через неделю после выздоровления можно прийти на укол.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Перед принятием решения о вакцинации, врач в мобильном пункте просит заполнить документы, измерит давление, сатурацию и температуру. Если показатели будут в норме – пригласят в карету скорой помощи на прививку. Вся процедура занимает не более пяти минут.

«В свете последних событий ниша эпидемиологическая не может быть пуста. Она была заполнена коронавирусом, сейчас будет заполнена гриппом. Поэтому лучше сделать прививку, не болеть и жить совершенно спокойно и счастливо», – заключила Наталья Шайхразиева.