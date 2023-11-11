Пугачева ответила на критику со стороны «недоличностей, завистников и клеветников»

Советская и российская певица Алла Пугачева в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) отреагировала на критику в свой адрес.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — заметила артистка, подчеркнув, что сказанные ею ранее слова о «рабах и холопах» относились только к таким людям, а не ко всем россиянам.

«Я люблю его (народ России — прим. Т-и) и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — подчеркнула она.

Кроме того, Пугачева призвала не считать заработанные ею деньги, потому что «не в деньгах счастье». «Главным богатством» она назвала свободу. «И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой», — добавила певица.

В завершение поста Алла Пугачева заметила, что когда-то попросила певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, «сказать одну важную фразу. «<…> теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: „Вы еще обо мне услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — заключила она.

Алла Пугачева весной прошлого года уехала в Израиль после того, как ее супруга, шоумена Максима Галкина* признали иноагентом. Позднее она попросила Министерство юстиции признать ее иностранным агентом вслед за мужем, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России.

С тех пор артистка на время возвращалась в Россию трижды: в августе 2022, в мае и ноябре 2023 года. Комментируя очередной приезд певицы, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России может по своему желанию покинуть страну, а затем вернуться обратно, если он соблюдает российские законы.

*Признан(а) физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.