Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за Галкиным*

Певица Алла Пугачева попросила Министерство юстиции России признать ее иностранным агентом вслед за мужем —шоуменом Максимом Галкиным*.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем <…>», — написала артистка на своей странице в социальной сети Instagram**.

Галкина* Пугачева охарактеризовала как «честного, порядочного и искреннего человека, настоящего и неподкупного патриота России», который желает процветания своей Родине и «прекращения гибели наших ребят».

В марте — почти сразу после начала спецоперации на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, Галкин* и Пугачева уехали за границу: сначала в Израиль, потом в Латвию. По словам певицы, они покинули Россию, чтобы отдохнуть с детьми и поправить здоровье. О возвращении Пугачевой стало известно в августе.

*Максим Галкин признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента. Это произошло в минувшую пятницу, 16 сентября.

**Социальная сеть Instagram заблокирована в России. Владеющая ею корпорация Meta признана в РФ экстремистской организацией.