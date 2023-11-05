Алла Пугачева вновь уехала из России

Скриншот публикации Максима Галкина* в соцсетях

Алла Пугачева, прибывшая в Россию 2 ноября, вновь покинула страну. Совместное фото с певицей, сделанное в Латвии, опубликовал в соцсетях ее супруг — шоумен Максим Галкин*.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», — говорится в подписи к снимку.

В предыдущий раз Пугачева посещала Москву в мае — она прилетала из Израиля на похороны модельера Валентина Юдашкина.

Комментируя очередной приезд певицы, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России может по своему желанию покинуть страну, а затем вернуться обратно, если он соблюдает российские законы.

*признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.