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Алла Пугачева вновь уехала из России
Алла Пугачева, прибывшая в Россию 2 ноября, вновь покинула страну. Совместное фото с певицей, сделанное в Латвии, опубликовал в соцсетях ее супруг — шоумен Максим Галкин*.
«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», — говорится в подписи к снимку.
В предыдущий раз Пугачева посещала Москву в мае — она прилетала из Израиля на похороны модельера Валентина Юдашкина.
Комментируя очередной приезд певицы, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России может по своему желанию покинуть страну, а затем вернуться обратно, если он соблюдает российские законы.
*признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.
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