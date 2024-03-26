Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Психологи МЧС оказывают помощь родственникам погибших и пострадавшим в «Крокусе»
С первых минут после сообщения о трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» психологи МЧС России приступили к работе. Более 60 специалистов оказывают помощь там, где поддержка нужна больше всего, сообщает пресс-служба ведомства.
За прошедшие дни помощь была оказана более чем в 3,3 тысяч случаях. Очно было проведено более 100 консультаций.
Специалисты МЧС России работают совместно с психологами Министерства здравоохранения и Департамента социальной защиты Москвы.
Для работы на телефонах «Горячей линии» привлечены студенты Московского государственного университета и Высшей школы экономики.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Ранения получили 182 человека.
На данный момент восемь из одиннадцати задержанных фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников