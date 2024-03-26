Психологи МЧС оказывают помощь родственникам погибших и пострадавшим в «Крокусе»

С первых минут после сообщения о трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» психологи МЧС России приступили к работе. Более 60 специалистов оказывают помощь там, где поддержка нужна больше всего, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшие дни помощь была оказана более чем в 3,3 тысяч случаях. Очно было проведено более 100 консультаций.



Специалисты МЧС России работают совместно с психологами Министерства здравоохранения и Департамента социальной защиты Москвы.

Для работы на телефонах «Горячей линии» привлечены студенты Московского государственного университета и Высшей школы экономики.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Ранения получили 182 человека.

На данный момент восемь из одиннадцати задержанных фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.