Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Путиным и Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать встречу в формате видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.

«Президент Зеленский предложил Президенту Байдену — и мы считаем, что это может иметь смысл, — организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между Президентом Байденом, Президентом Зеленским и Президентом Путиным. Мы все еще ждем [ответа] от российской стороны», — пояснил Ермак.

По словам руководителя офиса украинского лидера, власти Соединенных Штатов восприняли предложение Зеленского «с интересом». Представитель команды Зеленского уточнил, что переговоры в таком формате потенциально могли бы стать платформой для обсуждения конфликта в Донбассе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заметил, что на данный момент предложений о саммите Россия — США — Украина от американской стороны не поступало.

«Нет. Пока ничего не поступало», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, прозвучали ли уже предложения американской стороны о проведении подобного саммита.

Ранее США после переговоров с РФ по гарантиям безопасности в Женеве 10 января, на которых дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО, предупредили о возможности новых санкций против России в случае нападения на Украину.