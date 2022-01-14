Пентагон подтвердил наличие у США данных о подготовке предлога для вторжения на Украину

У Соединенных Штатов действительно есть информация о будто бы имеющей место подготовке Россией провокации для оправдания возможного вторжения на Украину. Появившиеся в СМИ сведения подтвердил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

«Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — сообщил представитель американского Минобороны.

По словам Кирби, Россия «разместила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом». Согласно данным Пентагона, их вероятные будущие действия будут выглядеть «как нападение на [другую часть] оперативников или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения», отмечает РИА Новости.

Спикер также пояснил, что слова помощника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана о понижении «классификации информации о провокациях» означают понижение степени секретности, а не уменьшение вероятности такого инцидента.

Ранее о будто бы имеющей место подготовке Россией группы оперативников для проведения операции «под чужим флагом» на Украине со ссылкой на анонимного американского чиновника рассказал телеканал CNN.

США после переговоров с РФ по гарантиям безопасности в Женеве 10 января, на которых дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО, предупредили о возможности новых санкций против России в случае нападения на Украину. Позднее Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать встречу в формате видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.