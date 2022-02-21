Псаки: Байден готов к встрече с Путиным, если «вторжения» на Украину не будет

Президент США Джо Байден готов к встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, если не будет «вторжения» РФ на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

В своем заявлении, распространенном в воскресенье, он подчеркнула, что в Белом доме всегда готовы к дипломатии, однако только в том случае, если Россия не предпримет военных действий.

«Как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнется вторжение. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен и министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров, как планируется, встретятся позднее на этой неделе в Европе, если Россия не предпримет военных действий. Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не будет вторжения. Мы всегда готовы к дипломатии», — говорится в сообщении.

Утверждения о возможном вторжении России на Украину в последнее время звучат в странах Запада, а также в Киеве. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал пустым и безосновательным нагнетанием напряженности подобную информацию.

Ранее Президент США Джо Байден сообщил, что по имеющимся у него данным Президент России принял решение о вторжении на Украину и оно может произойти в ближайшие дни. О получении российскими войсками приказа о нападении затем рассказал CBS осведомленный американский чиновник.

Накануне лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились созвать Трехстороннюю контактную группу для прекращения огня в Донбассе.