Путин и Макрон договорились созвать рабочую группу для прекращения огня в Донбассе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров договорились организовать встречу трехсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает РИА Новости.

По информации агентства «Рейтер», цель встречи Трехсторонней контактной группы с участием России, Украины и ОБСЕ — достичь прекращения огня в Донбассе.

Пресс-служба Кремля в свою очередь отмечает, что стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Президент РФ, в частности, обвинил украинских силовиков в организации провокаций в Донбассе, а власти Украины — в нежелании выполнять Минские соглашения и договоренности в «нормандском формате».

Беседа лидеров России и Франции продлилась 1 час 45 минут, о чем раньше сообщало ИА «Татар-информ».

«Нормандский формат» — это один из форматов урегулирования конфликта в Донбассе, существующий с 2014 года. Он получил свое название из-за того, что первые такие переговоры состоялись во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. Участниками консультаций являются Германия, Россия, Украина и Франция.