Байден заявил, что Россия планирует «вторгнуться» на Украину в ближайшие дни

Вашингтон считает, что Президент России Владимир Путин принял решение о «вторжении» на Украину. Об этом американский лидер заявил во время своего выступления в Белом доме, передает ТАСС.

На вопрос журналистов, убежден ли Джо Байден в том, что «президент Путин намерен осуществить вторжение на Украину», американский лидер ответил утвердительно.

Президент США утверждает, что военные силы РФ нападут в ближайшие дни и выберут главной целью Киев.

«У нас есть основания считать, что российские силы планируют и намерены напасть на Украину в течение будущей недели, в предстоящие дни», — заявил Байден.

Ранее западные СМИ называли разные вероятные даты агрессии РФ против Украины. Так, британские таблоиды The Sun и The Mirror заявили, что «вторжение» России на Украину было запланировано на три часа ночи среды по местному времени. Затем The Sun отредактировало статью. Теперь вместо 3.00 16 февраля в тексте значится «в любое время». Американская газета Politico, ссылаясь на свои источники, два раза называла даты «вторжения» России на Украину.