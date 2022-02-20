CBS: США получили сведения, что войска получили приказ приступить к вторжению на Украину

Соединенные Штаты получили разведывательные данные, что командиры российских войск получили приказ приступить к вторжению на Украину. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на анонимное американское должностное лицо.

По словам источника телеканала, командиры на местах уже строят конкретные планы того, как они будут маневрировать на поле боя.

При этом говоривший с телеканалом чиновник добавил, что наличие приказа еще не означает неизбежности нападения, так как Президент РФ Владимир Путин всё еще может изменить его.

Ранее Президент США Джо Байден сообщил, что по имеющимся у него разведывательным данным Президент России принял решение о вторжении на Украину и оно может произойти в ближайшие дни.

Сегодня лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились созвать Трехстороннюю контактную группу для прекращения огня в Донбассе.