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«Проверяться нужно всем хотя бы раз в год»: как в Татарстане обстоят дела с ВИЧ
В Татарстане почти полпроцента населения живет с ВИЧ. Каким способом татарстанцы чаще всего заражаются, как женщина узнала, что больна ВИЧ, только после того, как родила ребенка, и как часто нужно проверяться, чтобы быть уверенным в своем статуте, рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИД.
Более 16 тысяч татарстанцев живут с ВИЧ
В Татарстане в этом году вирус иммунодефицита человека находили реже, несмотря на то что объем тестирований вырос.
«В настоящее время в республике подлежат диспансерному наблюдению 16 687 человек, живущих с ВИЧ, это с учетом лиц, находящихся в системе УФСИН», – рассказала заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.
Из 16 тысяч человек, состоящих на учете, 15 450 являются жителями республики.
Заместитель главного врача по поликлинической работе и медицинскому обслуживанию населения Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Айрат Бешимов добавил, что с ВИЧ в Татарстане сегодня живут 0,4% населения, уровень распространенности в два раза ниже российского.
«За десять месяцев в республике зарегистрировано 724 случая впервые выявленной ВИЧ-инфекции, это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года», – отметил Айрат Бешимов.
Медики напомнили, что только принимая лекарства, инфицированные чувствуют себя хорошо и не имеют проблем со здоровьем. По словам Бешимова, 89% состоящих на учете в СПИД-центре получает антиретровирусную терапию.
Где в этом году не выявляли заболевших?
В этом году вновь заболевших ВИЧ не выявили в двух районах Татарстана.
«В 2023 году ВИЧ-инфекция не выявлена в Алькеевском и Верхнеуслонском районах Татарстана», – сообщила санитарный врач.
В 16 районах Татарстана заболеваемость выше среднереспубликанского уровня – это Агрызский, Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Кайбицкий, Лениногорский, Менделевский, Нижнекамский, Новошешминский, Сармановский, Ютазинский районы и Набережные Челны.
А больше чем в два раза заболеваемость за год выросла в Агрызском, Елабужском, Лениногорском, Кайбицком, Новошешминском, Сармановском и Ютазинском районах.
Два младенца и четыре подростка заболели ВИЧ в этом году
По сравнению с прошлым годом в республике в этом году в три раза чаще ВИЧ заражались дети.
«В Татарстане продолжают регистрироваться случаи ВИЧ у детей и подростков до 18 лет. В этом году было два случая перинатального заражения детей от ВИЧ-инфицированных мам», – рассказала санитарный врач.
Заместитель главного врача по поликлинической работе и медицинскому обслуживанию населения СПИД-центра рассказал, что одна из родивших женщин во время беременности находилась в серонегативном окне, то есть ее анализы не показывали наличие вируса в крови, она узнала, что больна, только после родов. Вторая женщина была асоциальна, на учете в женской консультации не состояла.
Еще четыре случая заражения произошли у подростков от 15 до 18 лет.
Айрат Бешимов добавил, что всего на диспансерном учете в СПИД-центре стоят 140 детей, все они получают антиретровирусную терапию.
Луиза Борисова напомнила, что за аналогичный период прошлого года среди детей было два случая заражения.
Чаще всего заражаются половым путем
Чаще всего татарстанцы заражаются ВИЧ половым путем, на этот вид приходится 85% заражений.
«Если раньше превалировал парентеральный путь – через инъекции, то сейчас половой. В этом нет ничего удивительного, ведь количество людей, употребляющих внутривенно психоактивные вещества, снижается», – отметил заместитель главврача СПИД-центра.
В Роспотребнадзоре посоветовали ответственно относиться к своему здоровью – предохраняться и обязательно узнать ВИЧ-статус своего партнера.
В Роспотребнадзоре республики напомнили, что заразиться можно и в салонах красоты – на маникюре, татуаже, пирсинге. Поэтому особое внимание в таких местах надо обратить на обработку инструментов и на стерильность кабинета. Такое же правило действует для медицинских кабинетов. Луиза Борисова добавила, что пока таких случаев в Татарстане не было, однако осторожность не помешает.
«Мы находим людей в притонах»
В Татарстане работают с людьми, которые входят в «группу повышенного риска», – это наркоманы, работники сферы секс-услуг и люди без определенного места жительства, а также их родственники, которые находятся с ними в тесном контакте, рассказала программный директор некоммерческой организации «Центр гигиенического обучения населения» Лилия Гуренкова.
«Где мы находим людей? В притонах. На сегодняшний день очень развита работа с УФСИН России по РТ, это уголовно-исполнительная инспекция, куда условно осужденный приходит отмечаться, это тоже группа повышенного риска. Мы выезжаем в восемь отделений, которые находятся в Казани, и в районы», – рассказала она.
Сотрудники некоммерческой организации проводит экспресс-тестирование на ВИЧ. Если анализ положительный, им помогают равные консультанты – это люди, которые тоже живут с ВИЧ и рассказывают заболевшим, как они живут с этим диагнозом. Им объясняют, в какое медучреждение необходимо обратиться, мотивируют их на это и дают социальное и психологическое сопровождение.
Главное – проверяться хотя бы раз в год
Врачи подчеркивают, что знать свой ВИЧ-статус должен каждый татарстанец. Для этого необходимо хотя бы раз в год тестироваться на ВИЧ, это может быть экспресс-тестирование или сдача крови.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 88 тысяч обследований произведено больше», – отметил Айрат Бешимов.
Он добавил, что всегда можно пройти анонимное и бесплатное тестирование в СПИД-центре и его филиалах в Набережных Челнах и Альметьевске.
А во Всемирный день борьбы со СПИДом в столице Татарстана медики работали на улице Баумана, рядом с часами. А также в торговом центре «Мега» на проспекте Победы.
«Если человек своевременно узнает о ВИЧ-инфекции, он может оградить от передачи инфекции своих близких и окружающих. Если мы вовремя назначим антиретровирусную терапию, человек будет наблюдаться, будет получать лечение, то продолжительность его жизни будет такая же, как у обычного человека, качество жизни не изменится», – заключил он.
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