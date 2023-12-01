«Проверяться нужно всем хотя бы раз в год»: как в Татарстане обстоят дела с ВИЧ

В Татарстане в этом году вирус иммунодефицита человека находили реже, несмотря на то что объем тестирований вырос

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 16 тысяч татарстанцев живут с ВИЧ

В Татарстане в этом году вирус иммунодефицита человека находили реже, несмотря на то что объем тестирований вырос.

«В настоящее время в республике подлежат диспансерному наблюдению 16 687 человек, живущих с ВИЧ, это с учетом лиц, находящихся в системе УФСИН», – рассказала заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

Из 16 тысяч человек, состоящих на учете, 15 450 являются жителями республики.

Луиза Борисова: «В настоящее время в республике подлежат диспансерному наблюдению 16 687 человек, живущих с ВИЧ» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель главного врача по поликлинической работе и медицинскому обслуживанию населения Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Айрат Бешимов добавил, что с ВИЧ в Татарстане сегодня живут 0,4% населения, уровень распространенности в два раза ниже российского.

«За десять месяцев в республике зарегистрировано 724 случая впервые выявленной ВИЧ-инфекции, это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года», – отметил Айрат Бешимов.

Медики напомнили, что только принимая лекарства, инфицированные чувствуют себя хорошо и не имеют проблем со здоровьем. По словам Бешимова, 89% состоящих на учете в СПИД-центре получает антиретровирусную терапию.

В этом году вновь заболевших ВИЧ не выявили в двух районах Татарстана Фото: © Рамиль Гали

Где в этом году не выявляли заболевших?

В этом году вновь заболевших ВИЧ не выявили в двух районах Татарстана.

«В 2023 году ВИЧ-инфекция не выявлена в Алькеевском и Верхнеуслонском районах Татарстана», – сообщила санитарный врач.

В 16 районах Татарстана заболеваемость выше среднереспубликанского уровня – это Агрызский, Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Кайбицкий, Лениногорский, Менделевский, Нижнекамский, Новошешминский, Сармановский, Ютазинский районы и Набережные Челны.

А больше чем в два раза заболеваемость за год выросла в Агрызском, Елабужском, Лениногорском, Кайбицком, Новошешминском, Сармановском и Ютазинском районах.

Айрат Бешимов добавил, что с ВИЧ в Татарстане сегодня живут 0,4% населения, уровень распространенности в два раза ниже российского Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Два младенца и четыре подростка заболели ВИЧ в этом году

По сравнению с прошлым годом в республике в этом году в три раза чаще ВИЧ заражались дети.

«В Татарстане продолжают регистрироваться случаи ВИЧ у детей и подростков до 18 лет. В этом году было два случая перинатального заражения детей от ВИЧ-инфицированных мам», – рассказала санитарный врач.

Заместитель главного врача по поликлинической работе и медицинскому обслуживанию населения СПИД-центра рассказал, что одна из родивших женщин во время беременности находилась в серонегативном окне, то есть ее анализы не показывали наличие вируса в крови, она узнала, что больна, только после родов. Вторая женщина была асоциальна, на учете в женской консультации не состояла.

Еще четыре случая заражения произошли у подростков от 15 до 18 лет.

Айрат Бешимов добавил, что всего на диспансерном учете в СПИД-центре стоят 140 детей, все они получают антиретровирусную терапию.

Луиза Борисова напомнила, что за аналогичный период прошлого года среди детей было два случая заражения.

«В Татарстане продолжают регистрироваться случаи ВИЧ у детей и подростков до 18 лет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чаще всего заражаются половым путем

Чаще всего татарстанцы заражаются ВИЧ половым путем, на этот вид приходится 85% заражений.

«Если раньше превалировал парентеральный путь – через инъекции, то сейчас половой. В этом нет ничего удивительного, ведь количество людей, употребляющих внутривенно психоактивные вещества, снижается», – отметил заместитель главврача СПИД-центра.

В Роспотребнадзоре посоветовали ответственно относиться к своему здоровью – предохраняться и обязательно узнать ВИЧ-статус своего партнера.

В Роспотребнадзоре республики напомнили, что заразиться можно и в салонах красоты – на маникюре, татуаже, пирсинге. Поэтому особое внимание в таких местах надо обратить на обработку инструментов и на стерильность кабинета. Такое же правило действует для медицинских кабинетов. Луиза Борисова добавила, что пока таких случаев в Татарстане не было, однако осторожность не помешает.

Лилия Гуренкова: «На сегодняшний день очень развита работа с УФСИН России по РТ, это уголовно-исполнительная инспекция, куда условно осужденный приходит отмечаться, это тоже группа повышенного риска» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы находим людей в притонах»

В Татарстане работают с людьми, которые входят в «группу повышенного риска», – это наркоманы, работники сферы секс-услуг и люди без определенного места жительства, а также их родственники, которые находятся с ними в тесном контакте, рассказала программный директор некоммерческой организации «Центр гигиенического обучения населения» Лилия Гуренкова.

«Где мы находим людей? В притонах. На сегодняшний день очень развита работа с УФСИН России по РТ, это уголовно-исполнительная инспекция, куда условно осужденный приходит отмечаться, это тоже группа повышенного риска. Мы выезжаем в восемь отделений, которые находятся в Казани, и в районы», – рассказала она.

Сотрудники некоммерческой организации проводит экспресс-тестирование на ВИЧ. Если анализ положительный, им помогают равные консультанты – это люди, которые тоже живут с ВИЧ и рассказывают заболевшим, как они живут с этим диагнозом. Им объясняют, в какое медучреждение необходимо обратиться, мотивируют их на это и дают социальное и психологическое сопровождение.

Врачи подчеркивают, что знать свой ВИЧ-статус должен каждый татарстанец. Для этого необходимо хотя бы раз в год тестироваться на ВИЧ, это может быть экспресс-тестирование или сдача крови Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Главное – проверяться хотя бы раз в год

Врачи подчеркивают, что знать свой ВИЧ-статус должен каждый татарстанец. Для этого необходимо хотя бы раз в год тестироваться на ВИЧ, это может быть экспресс-тестирование или сдача крови.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 88 тысяч обследований произведено больше», – отметил Айрат Бешимов.

Он добавил, что всегда можно пройти анонимное и бесплатное тестирование в СПИД-центре и его филиалах в Набережных Челнах и Альметьевске.

А во Всемирный день борьбы со СПИДом в столице Татарстана медики работали на улице Баумана, рядом с часами. А также в торговом центре «Мега» на проспекте Победы.

«Если человек своевременно узнает о ВИЧ-инфекции, он может оградить от передачи инфекции своих близких и окружающих. Если мы вовремя назначим антиретровирусную терапию, человек будет наблюдаться, будет получать лечение, то продолжительность его жизни будет такая же, как у обычного человека, качество жизни не изменится», – заключил он.