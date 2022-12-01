news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
1 декабря 2022  11:17
Эвелина Киселёва

В этом году в Татарстане двое детей заразились ВИЧ от мам, которые не лечились

news_top_970_100

Татарстан относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции. Об этом рассказала начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

«За 10 месяцев уровень распространённости составил 167 на 100 тысяч населения. Что в два раза ниже российского показателя», – рассказала спикер.

На 1 ноября в республике на учете стоит почти 15 тысяч человек с ВИЧ.

Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями РТ Нияз Галиуллин добавил, что в РТ с вирусом иммунодефицита живет 145 детей, все принимают терапию.  Главврач добавил, что в этом году двое малышей заразились инфекцией от мам, которые вели асоциальный образ жизни и не лечились сами.

#ВИЧ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100