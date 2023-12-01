В Татарстане в этом году ВИЧ заразились четыре подростка и два младенца

Луиза Борисова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По сравнению с 2022 годом в Татарстане в этом году в три раза чаще ВИЧ заражались несовершеннолетние. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

«В Татарстане продолжают регистрироваться случаи ВИЧ у детей и подростков до 18 лет, в том числе, в этом году было два случая перинатального заражения детей от ВИЧ-инфицированных мам», – рассказала санитарный врач.

Еще четыре случая заражения произошли у подростков от 15 до 18 лет.

Айрат Бешимов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель главного врача по поликлинической работе и медицинскому обслуживанию населения Республиканского центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Айрат Бешимов добавил, что на всего диспансерном учете в СПИД-центре стоят 140 детей.

Луиза Борисова напомнила, что за аналогичный период прошлого года среди детей произошло всего два заражения.