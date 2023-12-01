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Роспотребнадзор назвал два района Татарстана, где в этом году не выявили заболевших ВИЧ
В этом году ВИЧ не выявляли в двух районах Татарстана. Их на пресс-конференции в «Татар-информе» назвала заместитель начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.
«В 2023 году ВИЧ-инфекция не выявлена в Алькеевском и Верхнеуслонском районах Татарстана», – сообщила санитарный врач.
Луиза Борисова напомнила, что заболевшие ВИЧ есть во всех районах Татарстана, однако в двух муниципальных образованиях вновь выявленных зараженных не было.
При этом в 16 районах Татарстана заболеваемость выше среднереспубликанского уровня – это Агрызский, Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Кайбицкий, Лениногорский, Менделевский, Нижнекамский, Новошешминский, Сармановский, Ютазинский районы и Набережные Челны.
А больше чем в два раза заболеваемость за год выросла в Агрызском, Елабужском, Лениногорском, Кайбицком, Новошешминском, Сармановском, Ютазинском районах.
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