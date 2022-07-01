«У таких объектов своя специфика»: в РТ реставрируют одну из старейших деревянных церквей

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

В селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района Татарстана продолжается реставрация одного из старейших деревянных храмов республики — Михаило-Архангельской церкви XVIII века. Уже восстановлен сруб и укреплен фундамент, запланирована внутренняя отделка и установка куполов. Сегодня объект посетили митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и руководитель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«В деле восстановления церкви мы движемся вместе с Казанской епархией. Причем помогают все: местные жители, руководство района. Объект прошел непростые испытания, в том числе с недобросовестными подрядчиками. Но, как мы обещали, церковь будет восстановлена. На сегодняшний день мы заменили все аварийные венцы, а также вернули здание на историческую родину. Сейчас проект реставрации проходит экспертизу, после чего будут начаты работы. Мы рассчитываем завершить всё к ноябрю», — заявил Иван Гущин.

Предварительно открыть и торжественно освятить церковь планируют 21 ноября, в день архангела Михаила, которому она посвящена. Церемонию проведет сам митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

По словам владыки, все работы в храме выполняются качественно и с любовью. «Сделать стены — сложно, но возможно, а вдохнуть в них жизнь — задача более глубинная и многоплановая. Я надеюсь, что найдутся люди, которые смогут сделать так, чтобы этот храм был наполнен молитвой и прихожанами», — добавил он.

Проект воссоздания церкви разрабатывался одновременно с составлением планов по реставрации деревянной мечети второй половины XIX века в селе Большая Елга. Для проведения работ был выбран один и тот же подрядчик, который даже успел разобрать объекты и вывезти их из республики. Однако затем стороны не сумели договориться о цене и сроках реставрации, и завершать ее пришлось уже другой организации.

Мечеть открылась еще год назад, а для церкви проект реставрации сейчас готовят заново. Удалось сохранить около 35% подлинного дерева в срубе, остальное пришлось заменить. Кроме того, уже готовы купола, которые остается только привезти и установить.

«У таких объектов есть своя специфика. Много деталей нужно согласовывать с местными жителями и священнослужителями. У объекта очень необычная история: мы получили его в разобранном виде. В прошлом году мы завершили противоаварийные работы, восстановив сруб. Сейчас нас ждет второй этап, который включает в себя ремонт кровли, столярное заполнение, обшивку и внутреннее убранство», — пояснил генеральный директор подрядной организации — ООО «ОСК» Евгений Крючков.

Михаило-Архангельская церковь в селе Архангельские Кляри была возведена еще в XVIII веке. Значительно позже, в начале ХХ века, к ней пристроили колокольню. В Советское время здание использовалось как склад. Это продолжалось до начала XXI века, после чего здание стояло заброшенным.