Летом в Архангельских Клярях завершат сборку реставрируемой деревянной церкви XVIII века

В селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района Татарстана в 2021 году была начата сборка на прежнем месте памятника архитектуры деревянного зодчества, Михаило-Архангельской церкви XVIII века, которую полностью отреставрированной можно будет увидеть уже в этом году. Об этом на коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия по итогам 2021 года сообщил генеральный директор «Объединенной строительной компании» Евгений Крючков.

«К настоящему моменту выполнили докомпановку нижнего венца, восстановили несущую способность церкви. Сборка производится на историческом месте. Уже собраны четверики, два восьмерика, подготовлена обшивка. На зимний период церковь пока законсервирована, но работы будут продолжены с наступлением тепла, и в текущем году мы планируем завершить сборку церкви», – сказал Крючков.

Фото: скриншот слайда Zoom-конференции.

Он также отметил, что для реставрации старинного объекта, представляющего образец деревянной архитектуры прошлого, работникам компании лично несколько раз пришлось обходить леса, чтобы заготовить подходящие по качеству, длине и диаметру бревна. Необходимы были бревна длиной до 12 метров. Осложняется работа над памятником деревянного зодчества тем, что такие заготовки в связи с особенностями технологии и обработки дерева возможно делать только в зимний период (производить реставрационные работы, напомним, специалисты предпочитают в теплое время года или хотя бы при плюсовой температуре).

«В дальнейшем нам необходимо уйти от заготовки леса только зимой. Кроме того, мы предлагаем использовать площадку нашей компании для подготовки специалистов по реставрации дерева, камня», – сказал Евгений Крючков.

Разбор деревянной полуобрушившейся церкви, напомним, начали весной 2019 года. Несколькими месяцами раньше была разобрана также для реставрации деревянная мечеть второй половины XIX века в селе Большая Елга. Ее после реставрации открыл 29 октября минувшего года Президент РТ Рустам Минниханов.