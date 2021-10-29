«Она как путеводный маяк»: Минниханов открыл старейшую мечеть после реставрации

Уникальную деревянную мечеть открыли сегодня после реконструкции в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района республики. В торжественной церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил прихожан мечети с долгожданным событием возрождения храма

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Эта мечеть принесет много пользы нашему народу и религии»

Мусульманский храм в селе Большая Елга был построен в 1879 году. В советское время мечеть переоборудовали в склад муки, и в 1993 году она получила статус объекта культурного наследия. Реставрация храма началась в 2019 году по просьбам верующих.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил прихожан мечети с долгожданным событием возрождения храма.

«Сегодня мы открываем отреставрированную мечеть, фундамент которой заложили наши предки еще 140 лет назад. Я уверен, что эта мечеть принесет много пользы нашему народу и религии», – обратился к собравшимся жителям села Минниханов.

Мусульманский храм в селе Большая Елга был построен в 1879 году. Реставрация храма началась в 2019 году по просьбам верующих Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, в связи с чем предстоит заложить фундамент соборной мечети в Казани.

«Это прекрасный пример деревянного зодчества XIX века»

Выступая на открытии храма, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин отметил, что сегодня верующие смогут отметить сразу три праздника: месяц Мавлид, месяц рождения пророка Мухаммеда, пятничный день и открытие старинной мечети.

«Это уже третья отреставрированная старинная мечеть в Татарстане за последние годы: в селе Нижнее Береске, Азимовская мечеть в Казани и сегодня в селе Большая Елга. Это прекрасный пример деревянного зодчества XIX века. При этом она восстановлена максимально приближенно к тому, что было изначально много лет назад. На 70% удалось сохранить даже старые бревна», – заявил муфтий.

Камиль хазрат Самигуллин: «Это уже третья отреставрированная старинная мечеть в Татарстане за последние годы» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Площадь мечети в селе Большая Елга – почти 340 квадратных метров. Она относится к типу широко распространенных зальных мечетей с минаретом в центре крыши и была построена в 1879 году.

В 1937 году мечеть закрыли, а здание начали использовать как склад для муки. После этого в 1974 местные жители смогли получить разрешение на открытие именно мечети. Затем она уже получило статус объекта культурного наследия, и в 2019 году началась реставрация.

«Мечеть показывает путь и бережет от опасности»

После того как здание мечети использовалось под хозяйственные нужды, оно осталось в аварийном состоянии и требовало очень серьезного ремонта. С просьбой о восстановлении мечети обратились сами жители, сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Реставрация мечети – это инициатива местных жителей. Здание было в аварийном состоянии, особенно пострадал минарет. Требовался масштабный ремонт, который мы и осуществили», – сказал Гущин.

После того как здание мечети использовалось под хозяйственные нужды, оно осталось в аварийном состоянии и требовало очень серьезного ремонта Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На торжественную церемонию открытия собрались многие жители села, для которых эта мечеть была и остается одним из символов их населенного пункта и реставрацию которой они с нетерпением ждали, добавил имам-хатыйб отреставрированной мечети Тагир хазрат Гайнутдинов.

«Здание было в аварийном состоянии, но минарет стоял на месте. Мечеть играет в жизни людей огромную роль. Даже когда заезжаешь в наше село, ее видно издалека, она как маяк показывает путь и бережет от опасности. Эта мечеть – наше достояние», – заключил хазрат.

После торжественной церемонии открытия Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с почетными гостями и местными жителями провели пятничный намаз.