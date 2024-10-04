Просили в колонию – отделался штрафом: детали приговора замглавы ФСС по РТ

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему замглавы ФСС по Татарстану Геннадию Титову

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«За злоупотребление должностными полномочиями оштрафовать»

Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему замглавы ФСС по Татарстану Геннадию Титову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, а по по статье, касающейся воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, Титова оправдали.

«Приговорить к штрафу в размере 80 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями. Освободить от наказания в виде штрафа в 200 тысяч по эпизоду о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности за истечением сроков давности», – сказал судья.

По версии следствия, с февраля 2021-го по январь 2022 года Геннадий Титов поручил подчиненным подготовить решение об отклонении заявок фирмы «РСС-Мед». Организация должна была участвовать в аукционах по закупке абсорбирующего белья на 31 млн рублей и подгузников для взрослых на 188 млн рублей. Таким образом, по версии следствия, Геннадий Титов вмешался в деятельность фирмы «РСС-Мед», помешав им вести предпринимательскую деятельность. Главной целью, как считало следствие, было желание помочь фирме товарища – конкуренту «РСС-Мед».

Геннадий Титов и его адвокат настаивали в суде на полном оправдании. По словам адвоката, Титов не совершал незаконных действий.

В прениях обвинение запрашивало для Титова 3,5 года колонии общего режима и 320 часов обязательных работ.

«Обвинение считает, что в ходе судебного следствия вина Геннадия Титова была доказана. Квалификация статей полностью соответствует содеянному», – сказала во время прений государственный обвинитель.

«Защита отмечает, что сторона обвинения не конкретизировала, в чем именно заключался вред, нанесенный “РСС-Мед”. Абсурдно выглядит признание потерпевшей стороной фирмы, с которой в феврале 2022 года были заключены контракты на сумму более 200 млн рублей. Этим уголовным делом моего подзащитного довели до увольнения и инфаркта», – парировал обвинителю адвокат Титова Вадим Максимов.

Экс-глава ФСС уже отбывает наказание в тюрьме

Под стражу экс-замглавы ФСС по РТ попал в январе 2022 года, буквально через несколько месяцев после того, как за получение взятки был задержан глава фонда Павел Лоханов.

В июне 2022 года Московский суд Казани огласил приговор за взятку экс-главе Фонда социального страхования Павлу Лоханову Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

В июне 2022 года Московский суд Казани огласил приговор за взятку экс-главе Фонда социального страхования Павлу Лоханову. Суд отправил Лоханова на девять лет в колонию строгого режима, а также запретил подсудимому занимать управленческие должности на семь лет. На оглашение приговора тогда и сейчас ушло несколько часов.

Подсудимый настаивал, чтобы его дело переквалифицировали на менее тяжкую статью, на мошенничество. Деньги тогда, по его словам, он взял из-за финансовых трудностей в семье.

В обвинительном заключении экс-главы Фонда социального страхования Павла Лоханова также фигурировала фирма «РСС-Мед», от которой он получил взятку в 2,4 млн рублей. В поле зрения оперативников УЭБ и ПК МВД по РТ бывший глава татарстанского ФСС попал в сентябре прошлого года. Тогда стало известно, что Лоханова задержали по подозрению во взятке.

Так или иначе, уже в ближайшее время станет известно, будет ли обжаловать такой приговор Титову прокуратура.