«Помог другу с контрактом на подгузники»: экс-замглавы ФСС РТ просят отправить в колонию

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

«Обвинение за реальный срок в колонии и обязательные работы»

Сегодня в Вахитовском суде Казани состоялись прения по делу экс-замглавы ФСС в Татарстане Геннадия Титова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и препятствовании законной предпринимательской деятельности.

«Обвинение считает, что в ходе судебного следствия вина Геннадия Титова была доказана. Квалификация статей полностью соответствует содеянному. На основании всего перечисленного предлагаю назначить наказание 320 часов обязательных работ и 3 года и 6 месяцев колонии общего режима», – произнесла речь на прениях государственный обвинитель.

Сам Геннадий Титов свою вину не признает. Так же, как и не признавал ее на старте дела – 13 марта 2023 года.

«Я считаю, что расследование по моему делу велось необъективно. Решение по привлечению меня к уголовной ответственности было основано на решении УФАС, хотя решения УФАС не являются последней инстанцией и после есть еще арбитражные суды и прочие. Свидетели давали показания как под копирку – ни даты, ни обстоятельства дела не бьются. Свидетели также заявляют, что никаких указаний я не давал. А когда Арбитражный суд РТ вынес решение, что решение УФАС является неправильным, следователи поняли, что дело может развалиться, и придумали эпизод по 176-му контракту. Для этого они специально прогнули сотрудников Фонда сциального страхования, чтобы те обратились в суд, о том, чтобы начислили пенни на штраф в 80 тысяч по 176-му контракту. Хотя по остальным штрафам они в суд не обращались», – рассказал Геннадий Титов.

Эпизод с контрактом №176, о котором говорил подсудимый, связан с тем, что, по версии следствия, именно из-за вмешательства Титова «РСС-МЕД» не смогла выполнить условия контракта и поставить подгузники и абсорбирующее белье в нужном количестве нуждающимся в этом инвалидам.

Потерпевшим по делу является компания «РСС-Мед», которая производит подгузники и абсорбирующее белье, а также инвалиды, которых эта компания обслуживала. По версии следствия, Геннадий Титов мешал работе «РСС-МЕД», а главной целью его было помочь другу – руководителю конкурирующей с «РСС-Мед» фирмы «Искра».

«Также инвалиды, фигурирующие в деле, по моему мнению, не могут быть потерпевшими от моих действий, так как они пострадали из-за того, что “РСС-МЕД” несвоевременно исполняла свои обязанности», – поделился Геннадий Титов.

Напомним, что дело Геннадия Титова поступило в Вахитовский суд Казани 3 февраля 2023 года. Спустя полтора месяца он впервые предстал перед судом по этому делу Фото: © «Татар-информ»

«Моего подзащитного довели до увольнения и инфаркта»

«По мнению стороны защиты, обвинение не содержит доказательств вины моего подзащитного», – сказал адвокат Геннадия Титова Вадим Максимов.

Речь адвоката заняла около 40 минут, в ней он разобрал обвинение по каждому эпизоду, а в конце он попросил оправдать Титова по всем статьям.

«Защита отмечает, что сторона обвинения не конкретизировала, в чем именно заключался вред, нанесенный “РСС-МЕД”. Абсурдно выглядит признание потерпевшей фирмы, с которой в феврале 2022 года были заключены контракты на сумму более 200 млн рублей. Этим уголовным делом моего подзащитного довели до увольнения и инфаркта», – подытожил Вадим Максимов.

Напомним, что дело Геннадия Титова поступило в Вахитовский суд Казани 3 февраля 2023 года. Спустя полтора месяца он впервые предстал перед судом по этому делу.

Геннадия Титова обвинили в препятствовании законной предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями. За год до этого за получение взятки в 2,4 млн рублей был задержан его начальник, глава Фонда Павел Лоханов. В июне 2022-го суд отправил его на девять лет в колонию строгого режима.

По версии следствия Титов поручил подчиненным подготовить решение об отклонении заявок ООО «РСС-МЕД». Фирма должна была участвовать в аукционах по закупке абсорбирующего белья на 31 млн рублей и подгузников для взрослых на 188 млн рублей.