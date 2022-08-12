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Ру Тат
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Политика
12 августа 2022  12:53

Запорожскую АЭС могут законсервировать из-за обстрелов ВСУ

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При продолжении обстрелов Запорожской атомной электростанции украинскими войсками нельзя исключать ее консервации, рассказал член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что постукраинское пространство, подконтрольное Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством, сомнений нет. Они привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло», – заявил Рогов. 

Он подчеркнул, что при консервации имеющиеся нагрузки на станции будут выводиться на освобожденные территории и украинские власти «не будут получать ничего».

Ранее в результате очередного обстрела украинскими военными ЗАЭС в Энергодаре повредилась высоковольтная линия подстанции «Каховская». Минимум три снаряда упали около хранилища радиоактивных изотопов.  

Специальная операция по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что перед военными стоит задача демилитаризации и денацификации киевского режима. 

 

 

 

#спецоперация на Украине
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