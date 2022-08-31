Reuters: Миссия МАГАТЭ выдвинулась к Запорожской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии выдвинулась из Киева в направлении Запорожской АЭС. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТАСС.

Предположительное время прибытия не указывается, однако планируется, что инспекция пройдет в период с 31 августа до 3 сентября.

Делегация включает 14 представителей МАГАТЭ, в том числе гендиректора организации Рафаэля Гросси. Специалисты изучат обстановку на станции из-за угрозы техногенной катастрофы, сложившейся здесь на фоне регулярных обстрелов ВСУ.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзным силам удалось освободить ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.