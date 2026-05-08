Промышленность Татарстана вновь ускорилась: индустрию поддержали нефть, химия и ОПК

Ускорение роста промышленного производства в Татарстане по итогам марта на 8,6% в годовом выражении улучшило и результат за первый квартал – индустрия сработала с плюсом в 5,3%. Таким образом, февральский спад динамики оказался пока что временным. Подробнее – в обзоре Аналитического центра «Татар-информа».





В марте промпроизводство в Татарстане выросло на 8,6%

По данным Татарстанстата, по итогам марта промышленное производство в Татарстане выросло на 8,6% в годовом выражении, что после февральского замедления до +2% выглядит реальным рывком в стратосферу. Годом ранее в последний месяц весны рост промпроизводства в республике составлял 9,4%. То есть в целом индустрия вроде бы выходит на привычную орбиту.

Однако структура роста изменилась. Основным драйвером индустриального подъема Татарстана, конечно, по-прежнему остается обрабатывающая промышленность, доля которой в отгрузке по республике превышает 80%. За март сектор скакнул на 10,7% (годом ранее, впрочем, на 19%).

При этом в отличие от прошлого года в 2026-м положительный вклад в динамику внесла и «вторая нога» экономики Татарстана – добыча полезных ископаемых (ее доля в отгрузке, правда, сократилась до 12,5%). Если в марте 2025-го в сегменте фиксировалось проседание почти на 6%, то на этот раз – рост на 4,4%. Напомним, сырьевые отрасли в Татарстане начали оживать с сентября 2025-го. Пока этот процесс развивается по нарастающей (спасибо мировой конъюнктуре!).

Также в марте прибавила и энергетика – на 3,8% (интересно, что выработка электроэнергии, по данным РДУ Татарстана, в марте выросла на 4,2%, а по расчетам Татарстанстата – на 1,7%). Таким образом, сразу три из четырех составляющих индекса промышленного производства (ИПП) на исходе зимы оказались в положительной зоне. Продолжающийся спад в коммунальных отраслях (на 5,4% в марте), доля которых в расчете ИПП традиционно минимальна, на общем позитивном итоге не отразился.

Обрабатывающие отрасли в Татарстане за первый квартал выросли на 6%

Неудивительно, что и за январь – март промышленность в Татарстане сработала с плюсом, пусть и всего в 5,3% (годом ранее росли в два раза быстрее, на 10,1%). Отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, упали за первый квартал на 3,8%, в то время как добыча ускорилась на 3,4%, обрабатывающие производства – на 6%, а энергетика – на 8,2%.

В зону роста в обработке вышли восемь отраслей из тех двадцати, по которым Татарстанстат открыто публикует информацию (правда, выпуск компьютеров и периферии прибавил всего на 0,4%). Среди них, к счастью, две из пяти системообразующих для республики – нефтепереработка (на 5,9%) и выпуск химпродуктов (на 10,7%), на которые за первый квартал пришлось почти треть суммарной отгрузки по республике.

Однако Индекс «Татар-информа» по итогам первого квартала 2026-го года сократился до 95,9%. Напомним, этот производственный индекс мы рассчитываем как среднее арифметическое от темпов роста в пяти системообразующих для Татарстана сегментах промышленности: добыче, нефтепереработке, химпроме, машиностроении и пищепроме (более 70% в отгрузке).

Для сравнения: в первом квартале прошлого года индекс составлял 105% (при ИПП в 110,1%). А по итогам 2025-го замедлился до «околонулевого» значения в 100,1% (при росте промпроизводства, напомним, в 9,9%). На сильное расхождение двух индикаторов в текущем году повлияли два обстоятельства.

Во-первых, серьезное, почти на 30%, падение в производстве резиновых и пластмассовых изделий (причем практически одинаково – в обоих составляющих). Это увело в сильный минус средний результат по всему химпрому.

Во-вторых, еще более сильный провал в выпуске машин и оборудования, не включенных в другие группировки (сюда входит, например, станкостроение) – почти на 87% только за март и на 71% за весь первый квартал. Это подкосило, в свою очередь, машиностроение.

В котором к тому же ключевая категория – автопром – остается в стабильном ауте: в квартальном разрезе минус составил почти 18%. Хотя в марте впервые с апреля прошлого года выпуск автотранспортных средств в Татарстане неожиданно вырос, причем сразу на 9,8%. Но при набранной почти за год глубине спада этот всплеск пока погоды не сделал.

Стоит отметить, что столь резкие скачки в крупных категориях обработки – явление достаточно редкое. Между тем динамика в машинах и оборудовании в Татарстане давно скачет, как счетчик Гейгера в Чернобыле. Например, в сентябре 2025-го выпуск вырос… в 12,6 раза (!), однако с тех пор ушел в глубокий минус. Аналогичные «качели» демонстрирует и производство электрооборудования: в феврале увеличение в 2,1 раза, в марте – спад почти на 35% (тем не менее результаты первого квартала оказались положительными).

Подобные «ралли» в отраслях, ориентированных на ВПК, являются отражением, видимо, особой ритмичности госзаказа. По оценкам аналитиков Альфа-банка, ускорение промышленного выпуска в машиностроении в целом по РФ в марте (на 11,7% год к году) напрямую было связано с авансированием бюджетных расходов (за месяц выросли почти на 44%, за первый квартал – на 17%). Но, видимо, по Татарстану такие «денежные дожди» прошли местами.

Добавим, что в расчетах по машиностроению мы не учитываем данные по производству прочих транспортных средств и оборудования (включает авиа- и судостроение, а также БПЛА), которые Татарстанстат давно «закрыл» от публики.

По РФ, по данным Росстата, только за март категория выросла на 32,6% в годовом выражении, а за первый квартал – на 25,1%. Скорее всего, сопоставимые темпы могли быть и в Татарстане. В материалах Минпромторга РТ к итоговой коллегии, прошедшей в январе, отмечалось, что объемы производства прочих транспортных средств за 2025 год в республике выросли на 340%, а отгрузка – почти в три раза (при том что гособоронзаказ за прошлый год увеличился в четыре раза, а отгрузка в машиностроении – на 47%, что было «связано с ростом выпуска продукции ВПК»).

Таким образом, на Индексе «Татар-информа» по итогам первого квартала 2026-го отразились необычайно сильные «скачки» в ряде ключевых для расчета отраслей промышленности (во многом обусловленные колебаниями бюджетного импульса), которые не получилось нивелировать из-за «недоучета» достаточно крупной, быстрорастущей, но закрытой категории.

Глобально же статистика продолжает демонстрировать усиление и так весьма жесткой фрагментации структуры промышленного роста. В этих условиях «средняя температура» по индустрии, тем более с учетом описанных «скачков», фактически оказывается малоинформативным показателем.

По итогам первого квартала промышленность в РФ выросла на 0,3%

Еще одним обстоятельством, по которому незатухающий рост индустрии в Татарстане можно рассматривать в качестве аномалии, является стагнация промышленности в среднем по России. Конечно, в данном случае речь также идет о «средней температуре». Но эффект масштаба важен – общий результат по стране складывается из взлетов и спадов во всех регионах, от Калининграда до Сахалина.

По итогам первого квартала промышленность по РФ выросла, но всего на 0,3%. И помог этому мартовский всплеск на 2,3%, перекрывший спады в январе и феврале. А этот результат, в свою очередь, обеспечили, во-первых, неожиданная 3-процентная прибавка в обработке (после сопоставимых проседаний в предыдущие два месяца), которая, по оценке ПСБ, «была обеспечена усилением позитивной динамики в отраслях-драйверах (машиностроение, химия), восстановлением роста в пищепроме и сокращением спада в прочих отраслях». А во-вторых, рост на 1% в добыче, обусловленный скачком мировых цен на нефть.

В то же время по итогам первого квартала в зоне роста оказались только добыча (на 0,8%) и энергетика (на 3,8%), в то время как обработка сработала с минусом, пусть и всего на 0,7% (коммунальные отрасли просели на 3,8%). Тем не менее в Райффайзен банке заявили, что «март для промышленности выдался очень позитивным – все показатели указывают на всплеск», что «частично связано с завершением действия негативного календарного эффекта первых двух месяцев года».

В Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, в свою очередь, подчеркнули неоднородную ситуацию (по сути, фрагментацию) в обработке: всего два быстрорастущих вида деятельности (прочие транспортные средства и оборудование, а также фармацевтика), три вида с темпами прироста выпуска от +0,8% до +5,2% и сокращение выпуска в годовом выражении в оставшихся 19 категориях.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) напомнили, что ключевая секторальная особенность динамики выпуска в первом квартале – «четкая дифференциация по группам секторов»: рост в отраслях с доминирующим присутствием производств ОПК, при стагнации или снижении объемов выпуска в большинстве гражданских категорий (прежде всего, ориентированных на инвестиционный спрос).

По оценке Банка России, более корректную оценку экономической активности можно будет дать по итогам первого полугодия в целом, так как колебания выпуска в первом квартале во многом могли быть связаны с воздействием временных факторов (меньшим количеством рабочих дней и холодной погодой). Статистически это могло проявиться как более слабая динамика в январе – феврале и оживление в марте. «При этом мартовские показатели могли во многом отражать прекращение действия этих факторов, а не свидетельствовать об улучшении экономической активности как таковой», – сказано в свежем Резюме обсуждения ключевой ставки.

Опросы свидетельствуют, что в промышленности накапливаются проблемы

В то же время, как отметили в газете «Коммерсант», «сам по себе выпуск плохо характеризует состояние промышленности». О том, что не все благополучно в этом «датском королевстве», свидетельствует, например, снижение загрузки производственных мощностей в обрабатывающей промышленности – в первом квартале 2026-го впервые с кризисного второго квартала 2020-го ниже 70%.

А также конъюнктурные опросы предприятий, которые, как отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, «несмотря на значительное повышение цен на сырье в марте из-за ближневосточного конфликта и временное смягчение санкций, указывали на ухудшение оценок деловой среды».

Так, Индекс предпринимательской уверенности от Росстата в апреле вырос, что неудивительно, только в добыче (на фоне роста мировых цен и расширения экспортных возможностей), но снизился – в обработке. Индикатор бизнес-климата от Банка России, хоть вышел в плюс в апреле, остается на минимумах с 2022-го. Текущие оценки выпуска продукции увеличились в целом по экономике и в большинстве отраслей, а в добыче вышли в положительную зону впервые с февраля 2025-го (что в ЦБ связали «с некоторым улучшением деловой конъюнктуры в отрасли»).

Но среди факторов, ограничивавших текущую деятельность, предприятия, как и ранее, отмечали недостаточный внутренний спрос и рост издержек, нехватку средств для финансирования оборотного капитала, дефицит кадров и изменение налогового законодательства. Согласно опросу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по итогам первого квартала компании на первое место среди основных ограничений деятельности также поставили снижение спроса. Среди других негативных факторов – неплатежи контрагентов, недоступность заемных ресурсов и недостаток оборотных средств.

Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI обрабатывающей промышленности России от S&P Global в апреле обновил минимум этого года, опустившись до 48,1 п. (против 48,3 п. в марте). И на уровне ниже 50 п., что указывает на дальнейшее ухудшение условий ведения бизнеса, индекс пребывает уже 11-й месяц подряд. Предприятия по-прежнему отмечали снижение объемов производства, новых заказов и занятости, отвечая на это сокращением закупок сырья и использованием складских запасов.

Ситуацию в экономике России профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет» в Нижнем Новгороде описала одним словом – «нестабильность».

Согласно макропрогнозу ПСБ, рост промышленности в 2026-м будет поддержан частичным восстановлением добычи (в том числе за счет улучшения условий сбыта российской продукции на экспорт) и расширением выпуска в отраслях обработки, ориентированных на конечный спрос и ОПК.

«Позитивным фактором для восстановления экономической активности в ближайшие месяцы является рост выручки от экспорта углеводородов, цветных металлов, удобрений и сельхозпродукции в условиях сохраняющейся блокировки Ормузского пролива, что будет способствовать как росту доходов экспортеров, так и сокращению дефицита бюджета», – считают в ИНП РАН.