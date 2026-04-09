Сигнал на охлаждение: почему промышленность Татарстана сбавляет обороты

Рост промышленного производства в Татарстане по итогам февраля замедлился до 2% в годовом выражении, а за январь – февраль 2026-го составил 3,6%. Хотя на фоне всей страны, где индустрия уже стагнирует, республика выглядит молодцом, спад прежде высокой динамики – звоночек тревожный. Подробнее – в обзоре Аналитического центра «Татар-информа».





Рост промышленности Татарстана с январских 5,2% замедлился в феврале более чем вдвое – до 2%

Добыча полезных ископаемых выросла на 2,1%, а обработка – всего на 1,3%

По данным Татарстанстата, рост промышленности Татарстана с январских 5,2% замедлился в феврале более чем вдвое – до 2% (в обоих случаях – к соответствующим месяцам 2025-го). Это самая слабая динамика как минимум за последний год – благо, что показатель остался хотя бы положительным.

Конечно, нельзя забывать про эффект высокой базы – в феврале прошлого года индустрия прибавляла на 11,7%. Но основная причина – в обрабатывающей промышленности, которая в феврале 2026-го показала рост всего на 1,3% (годом ранее – на 23%!).

Вообще после двузначных темпов роста, которыми этот ключевой сегмент индустрии Татарстана (его доля в отгрузке по республике давно превысила 80%) поражал нас последние два года, февральский результат выглядит даже несколько неприлично. Но такое рано или поздно должно было случиться – скорости, характерные для спринтерских забегов, на марафонских дистанциях не работают.

В то же время и ожившая в прошлом году добыча полезных ископаемых в феврале сработала на схожем уровне, с плюсом в 2,1% (в данном случае и на том спасибо!). Отсюда и скромный индекс промышленного производства (ИПП). Вклады энергетики, которая разогналась в феврале на 11,8% (коррелирует с данными РДУ Татарстана о росте собственной выработки электроэнергии в энергосистеме), и коммунальных отраслей, где продолжается медленный спад (на 3,1%), в расчет ИПП традиционно минимальны.

В зоне роста в обработке две из пяти системообразующих для республики – нефтепереработка (на 5,2%) и выпуск химпродуктов (на 8,4%)

Нефтепереработка выросла на 5,2%, автопром просел на 31,8%

С учетом всех вводных за январь – февраль промышленность в Татарстане сработала с плюсом всего в 3,6%. Отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, упали на 2,8%, в то время как добыча ускорилась на 2,8%, энергетика – на 10,2%, а обрабатывающие производства – на скромные 3,5%.

В зоне роста в обработке, как и месяцем ранее, остались семь отраслей из тех двадцати, по которым Татарстанстат все еще публикует информацию. Среди них, к счастью, две из пяти системообразующих для республики – нефтепереработка (на 5,2%) и выпуск химпродуктов (на 8,4%).

В то же время снова ушел в минус пищепром – на 3% (все из-за февральского спада в 6,5%). Не встает с колен и автопром – за два месяца года падение в отрасли составило 31,8% (только выпуск грузовиков рухнул на 33,1%, до почти 5,6 тыс. штук). Сильно – на 24,5% – просели резиновые и пластмассовые изделия (причем в обоих составляющих этой двусоставной отрасли).

В стабильном «ауте» разной степени глубины остаются и другие сегменты обработки – легпром, бумага, стройматериалы, металлургия и пр. Зато растет деревообработка (пусть и всего на 4,3%), выпуск лекарств (но после январского взлета динамика замедлилась в пять раз, до 12,3%) и напитков (правда, всего на 0,5%), а также прочих готовых изделий (на 10,9%).

При этом если в январе удивительными выглядели темпы роста как раз таки в фармацевтике (в феврале в ней, напротив, маятник качнулся в сторону падения почти на 10%), то за январь – февраль эту пальму первенства перехватило производство электрооборудования. Только за февраль выпуск в этой категории удвоился, что и помогло ей вырваться в лидеры по динамике – за два месяца года на 66,8%! Подобные «ралли» в отраслях, ориентированных на ВПК, являются отражением, скажем так, особой ритмичности госзаказа.

Во втором в году сводном докладе Татарстанстат по традиции официально подвел и инвестиционные итоги 2025-го. Как неоднократно объявлялось ранее, инвестиции в основной капитал в Татарстане превысили рекордную сумму в 1,67 трлн рублей с ростом к 2024-му на 3,8%. Для сравнения: годом ранее вложения в республику выросли на 13,1%. То есть замедление динамики в этой сфере тоже заметно невооруженным глазом. Ждать ли рекордов в 2026-м – вопрос открытый.

Растет деревообработка, пусть и всего на 4,3%

По России в целом промышленность закрепляется в фазе стагнации

Не устанем повторять, что Татарстан по-прежнему продолжает оставаться одним из немногих оазисов промышленного роста в России. По стране в целом индустрия – крупнейший драйвер экономики в последние годы – постепенно закрепляется в фазе стагнации.

Так, по данным Росстата, в феврале промышленное производство по РФ снова снизилось – на 0,9% в годовом выражении (после -0,8% в январе). Небольшой восстановительный рост в добыче полезных ископаемых (за счет нефтегазового сектора, в основном добычи газа, скакнувшей из-за холодной погоды) – на 0,9% за февраль – не смог «перебить» спад, в котором с начала года застыла обработка: -2,8% в феврале после -3% в январе (в годовом выражении).

«В обрабатывающей промышленности относительно ощутимый годовой рост сохраняется за счет двух-трех отраслей («прочие транспортные средства», производство лекарств, производство электроники и оптики), но и там он существенно замедлился по сравнению с прошлым годом. Во многих гражданских отраслях выпуск продолжает сокращаться», – отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Минэкономразвития РФ вновь объяснило итоги февраля календарным фактором (было на один рабочий день меньше, чем годом ранее). С исключением сезонности выпуск, как показали расчеты ведомства, даже увеличился – на 0,3% в целом по промышленности, а в обработке – на 0,7% (но это уже в отношении к январю; в Татарстане аналогичный показатель свидетельствует о спаде на 0,6%, но это без корректировок).

В Райффайзен банке такую динамику справедливо назвали околонулевой. «Свою роль, несомненно, сыграл и эффект высокой базы прошлого года… В целом нельзя сказать, что результаты февраля оказались слабыми, просто в последние месяцы динамика промышленности стала гораздо более волатильной, и просадки стали случаться чаще, чем в целом за 2025 год», – объяснили в банке.

При этом «вытягивать» всю промышленность на федеральном уровне, как и ранее, продолжает исключительно машиностроение (причем, естественно, не в своей гражданской части).

За январь – февраль спад в промышленности по РФ составил 0,8%, в том числе в обработке – 2,9%. По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), «среди ключевых секторальных особенностей динамики выпуска в начале года – ускорение снижения объемов выпуска гражданских обрабатывающих производств». В эпицентре этого спада оказались «производства, завязанные на инвестиционный спрос» (стройматериалы, черная металлургия, машиностроение). Замедление динамики инвестиций в этом плане не случайное совпадение (по РФ вложения сократились на 2,3% против роста на 8,4% по итогам 2024-го)..

«Оперативные индикаторы за март пока не указывают на оживление в экономике»

Как отметили в Райффайзен банке, помимо давних проблем российского бизнеса (санкционное давление и дефицит кадров) в статистике «в последнее время начинают проявляться и дополнительные трудности, такие как снижение спроса на продукцию, что неудивительно в условиях охлаждения экономики».

Казалось бы, в марте поддержку как минимум экспортно ориентированным отраслям (нефтегазовый, производство удобрений, алюминий, продовольствие) могло оказать «неожиданное улучшение внешней конъюнктуры из-за войны на Ближнем Востоке, отмечает Ольга Беленькая. «Этому могло способствовать и ослабление курса рубля, однако оно оказалось краткосрочным».

Вместе с тем оперативные индикаторы за март никакого оживления в экономике не продемонстрировали. Так, индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 48,3 п. (против 49,5 п. в феврале), что указывает на ускорение снижения деловой активности «на фоне ослабления спроса и сокращения новых заказов».

Сводный индекс деловой среды РСПП в прошлом месяце составил 43,8 пункта (в феврале – 45,5 п.). «Негативная динамика связана с ухудшением личных оценок состояния делового климата в стране», – отметили в Союзе, – выросли доли ответов об ухудшении финансового положения и снижении спроса, а также о сложностях с исполнением обязательств перед партнерами.

Индикатор бизнес-климата ЦБ последние кварталы также показывает ухудшение: в марте он снизился до -0,1 п. после 0,2 п. в феврале, что было связано с уменьшением текущих оценок бизнес-климата (уменьшились до минимального значения с мая 2022-го, особенно в сфере услуг и строительстве).

Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, опустился до худших значений со времен коварного шока 2020-го (а настолько же пессимистичных планов выпуска, как в начале этого года, не регистрировалось с марта 2022-го).

«Так как динамика промышленности тесно коррелирует с общей экономической, можно сделать вывод, что вероятность небольшого спада реального ВВП в первом квартале 2026 года существенно выросла… Тезис о высоких рисках переохлаждения экономики остается актуальным. Указанные индикаторы четко сигнализируют о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки», – считают в ПСБ.

По мнению же Райффайзен банка, «определенными факторами поддержки предприятий» в перспективе может стать не только снижение ставок по кредитам, но также смягчение условий на рынке труда. Негативно же повлиять на производства может «определенная консолидация бюджетных расходов». «Высокие темпы роста промышленности, и особенно машиностроительного комплекса в 2023-2024 годы, достигались на фоне рекордных темпов роста госрасходов, тогда как по текущему плану их увеличение в этом году минимально», – напомнили в банке.