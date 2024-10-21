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Экономика 21 октября 2024 14:11

Промпарк «Менделеевск 2.0» с объемом инвестиций 5 млрд рублей откроется в ноябре

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В следующем месяце запланировано открытие промышленного парка «Менделеевск 2.0». На данный момент работы выполнены на 65%. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Осмотрели площадку. Самое сложное уже позади: завершены работы по выносу существующих сетей связи, закончен монтаж трансформаторной подстанции», — рассказал глава района.

Сейчас строители прокладывают сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, хозбытовой и ливневой канализации. Идет строительство дороги на территории, монтаж здания контрольно-пропускного пункта.

По информации Беляева, промпарк рассчитан на 8 резидентов с созданием 300 рабочих мест, предполагаемый объем инвестиций составит около 5 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске открылся частный промышленный парк «Бондюжский».

Ранее в своем обращении Госсовету РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов заявил, что инвестиционные проекты — один из главных факторов развития экономики. Поэтому следует в полной мере использовать потенциал преференциальных зон зон и промышленных парков, работающих в Татарстане.

Фото: пресс-служба Менделеевского района.

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