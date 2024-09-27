Минниханов: Инвестиционные проекты - важный фактор дальнейшего развития экономики

Инвестиционные проекты - один из главных факторов развития экономики. Поэтому следует в полной мере использовать потенциал префенционных зон и промышленных парков, работающих в Татарстане. Об этом в своем обращении Госсовету РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«Реализация инвестиционных проектов – один из главных факторов обеспечения дальнейшего развития экономики. В условиях высоких процентных ставок для стимулирования роста частных вложений, в первую очередь, в технологические секторы, министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления необходимо обеспечить максимальное использование преференциальных зон, инфраструктуру промышленных парков, и соответствующих инструментов поддержки», - поручил Минниханов.

В качестве успешного примера он привел особую экономическую зону «Алабуга», где сейчас работают 39 заводов резидентов, создано более 17 тыс. рабочих мест, а общий объем инвестиций превысил 317 млрд рублей.

Также Минниханов отметил ОЭЗ «Иннополис», где работают 338 компаний и создано более 10 тыс. рабочих мест, индустриальный парк КИП Мастер и технополис Химград.

По словам Раиса Татарстана, по промышленным паркам наблюдается положительная динамика по резидентам, рабочим местам и обороту предприятий и заполняемости, однако в некоторых зонах есть точки роста.

«Резервы есть и на территориях опережающего развития. Главам Нижнекамского, Чистопольского, Менделеевского районов до завершения действия льгот необходимо обеспечить исполнение взятых на себя обязательств», - поручил Рустам Минниханов.