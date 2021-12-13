Greenfield в Менделеевске: Радмир Беляев создает в Закамье рай для перевозчиков

В Менделеевском районе Татарстана началось создание транспортно-логистического парка «Менделеевск 2.0». Первую очередь планируется запустить уже в этом году. О задачах нового промпарка и стратегических целях развития экономики района рассказал ИА «Татар-информ» руководитель муниципалитета Радмир Беляев.

Радмир Беляев рассказал о планах по развитию промышленного парка «Менделеевск 2.0» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Если у нас все получится, то в Менделеевском районе появится целая отрасль»

Промышленный парк «Менделеевск 2.0» планируется сделать транспортно-логистическим парком типа greenfield площадью 35 Га, предназначенным под размещение предприятий, занятых в сфере грузоперевозок, логистики, производства.

Сильными сторонами парка являются примыкание к федеральной трассе Казань — Ижевск (выход на трассу М7), наличие технической возможности подключения к инженерной инфраструктуре, близость ОЭЗ «Алабуга» и «Алабуга 3», также рядом действует автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

В беседе с ИА «Татар-информ» Радмир Беляев рассказал, что когда начал работать в Менделеевске, долго думал над идеей промпарка, чтобы он стал знаковым объектом города и района. Он понимал, что стандартные промпарки, такие как «Нижнекамск» или «Развитие», в Менделеевск не зайдут, поскольку здесь есть вопросы с кадрами и конкуренцией, расположенного по соседству Камского индустриального парка «Мастер».

«Тогда мне пришла идея воспользоваться хорошей республиканской программой, где резидентам промышленных площадок предоставляются льготы, одной из которых является освобождение от транспортного налога», — отметил собеседник агентства.

Для создания промпарка «Менделеевск 2.0.» сошлись все звезды: первое — это удобная логистика, второе — это близость к Менделеевску, Елабуге и Набережным Челнам, третье — наличие энергетики Эскиз предоставлен пресс-службой Менделеевского района

Беляев подчеркнул, что предприниматели не раз жаловались на высокий транспортный налог в Татарстане. Эту тему ранее не раз поднимали предприниматели из Набережных Челнов, занятые в сфере грузоперевозок. Радмиру Беляеву пришла мысль: Менделеевск находится на трассе М-7, то здесь можно создать условия для базирования транспорта и складских помещений, связанных с Wildberries, Ozon и другими компаниями в качестве перевалочных пунктов переупаковки и отправки. Эта тема также неоднократно обсуждалась с Уполномоченным при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фаридом Абдулганиевым.

В итоге для создания в Менделеевске промпарка «Менделеевск 2.0.» сошлись все звезды. «Первое — это удобная логистика, второе — это близость к Менделеевску, Елабуге и Набережным Челнам, где расположены трудовые ресурсы, третье — наличие энергетики, четвертое — возможность привлечения федеральных средств для строительства инженерной инфраструктуры. От резидентов мы просим склады, упаковку, сервисы», — отметил руководитель района.

«Менделеевск 2.0.» создается в рамках ТОСЭР. На сегодняшний день привлечены компании – резиденты «Делко», «О2», «Смарт Парк», «ММЗ», «Стилк». Свое согласие дала и группа компаний Андрея Ляпунова «Союз-Регион», которая занимается производством автозапчастей. В общей сложности, в планах руководителя Менделеевского района до конца февраля 2022 года привлечь семь резидентов, которые в совокупности имеют 7 тыс. грузовых фур.



«Если у нас все получится, то в Менделеевском районе появится целая отрасль! На одной фуре работают два водителя, а это 14 тыс.работников, которые будут платить налог на доход физических лиц. Возможно, им понадобится арендное или другое жилье. Это даст серьезную динамику для дальнейшего развития», — отметил Беляев.

Строительство первой очереди в 15 га планируют начать в этом году и завершить в 2023-м. Вторая очередь в 20 га будет реализована в 2024–2026 годах Эскиз предоставлен пресс-службой Менделеевского района

«Менделеевск 2.0.» планирует создать места для 600 работников

По словам Радмира Беляева, промпарк планируется строить в два этапа. Строительство первой очереди в 15 га планируют начать в этом году и завершить в 2023-м. Вторая очередь в 20 га будет реализована в 2024–2026 годах.

По предварительной оценке, стоимость строительства и инженерной инфраструктуры составляет 400 млн рублей, из них на проектирование потребуется около 14 млн рублей.

В планах руководства района привлечь в качестве резидентов 20 компаний с объемом инвестиций 2 млрд рублей . По рассчетам, это позволит создать в районе 600 новых рабочих мест. Перспективами для резидентов являются подведение за счет государства инженерной инфраструктуры — дороги, воды, газа, электроэнергии.

Помимо этого, выгодами для резидентов являются бесплатное предоставление земельных участков, освобожденных от аренды, льготный тариф на электричество, освобождение от транспортного налога, а также льготы ТОСЭР (страховые выплаты — 7,6%, налог на прибыль 5-13%, налог на землю — 0%, налог на имущество — 0%).

Парк будет разделен на три крупные локации: промышленную, складскую, а также на зону, где будет оказываться комплекс транспортных услуг Эскиз предоставлен пресс-службой Менделеевского района

На сегодняшний день в качестве резидентов первой очереди уже зарегистрированы 5 компаний. Например «Делко» построит логистический центр и шинный распределительный центр. Компания «О2» планирует строительство логистического и распределительного центров с вложениями 75 млн рублей. Также промпарк пополнится заводом металлоконструкций и металлообработкой ООО «Смарт Парк» — они готовы инвестировать 100 млн рублей. ООО «Стилк» займется производством крепежных элементов для монолитного строительства на сумму 70 млн рублей, а ООО «ММЗ» запустит производство деталей и запасных частей для сельхозтехники за 40 млн рублей. Сумма планируемых инвестиций составит 1 млрд 485 млн рублей.

По предварительному проекту парк будет разделен на три крупные локации: промышленную (где разместятся предприятия) и складскую (здесь будет осуществляться хранение, обработка, упаковка товаров), а также на зону, где будет оказываться комплекс транспортных услуг (грузоперевозки, экспедирование, сервис, продажа, запасные части, мойка, логистический центр, обслуживание, обучение).

Заглядывая на пять лет вперед, Беляев видит промышленный парк «Менделеевск 2.0.» транспортно-логистической столицей Татарстана, потеснив в этом статусе Зеленодольск. «Мы можем претендовать на этот статус, ведь Зеленодольск – это больше центр электронной торговли. А наша задача — создание центра для базирования транспорта и сопутствующей инфраструктуры», — пояснил руководитель Менделеевского района.

Ключевыми точками экономики в Менделеевском районе Татарстана остается химическое производство Фото: © ИА «Татар-информ»

«Белогривка» — первая сельхозферма в составе ТОСЭР в Татарстане

Радмир Беляев напомнил, что ключевыми точками экономики в Менделеевском районе Татарстана остается химическое производство. Территория опережающего социально-экономического развития «Менделеевск» на сегодняшний день имеет девять резидентов, самый крупный из них «Аммоний Агро», объём инвестиций составляет 400 млн рублей.

Химзавод имени Карпова сегодня имеет ряд проектов по модернизации, запущено производство тонеров — черной краски для лазерных принтеров. «Можно сказать, этот завод стал первым в России. В январе-феврале химзавод запустит производство медицинских физрастворов. «Так что сейчас они тоже достаточно активно занимаются диверсификацией экономики», — отметил Беляев.

«Аммоний имеет план развития второй очереди, планируем расширять „Алабуга“ — Менделеевск на 500 гектар. Решение уже принято. Ведем переговоры с китайской компанией совместно с Тимуром Наилевичем Шагивалеевым (гендиректором ОЭЗ „Алабуга“) по производству алюминиевых труб. ОЭЗ „Алабуга“ плюс к ТОСЭРу позволит привлекать средства на инженерную инфраструктуру и позволит создавать новые рабочие места», — резюмировал Радмир Беляев.

На днях ТОСЭР пополнилась ООО «Белогривка», подписано соглашение с министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Заббаровым Фото: предоставлено пресс-службой Менделеевского района

Также на днях ТОСЭР пополнилась ООО «Белогривка», подписано соглашение с министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Заббаровым. Объем инвестиций при выходе на производственную мощность составит 600 млн рублей.

«„Белогривка“ — это уникальная экоферма полного цикла с лабораториями. Впервые сельхозферма вошла в ТОСЭР в Татарстане», — отметил Беляев, добавив, что такая ситуация связана с месторасположением остальных тосэров в черте города, а ТОСЭР «Менделеевск» находится в сельской местности. Вхождение «Белогривки» в ТОСЭР стало символичным, так как предыдущий глава района — Валерий Чершинцев стремился развивать сельское хозяйство.

"Беляев — человек, который не боится больших вопросов — «слонов»"

«Проект ”Менделеевск 2.0”, на наш взгляд, сегодня очень востребован транспортно-логистической отраслью и имеет все шансы стать успешным», - высказал свое мнение корреспонденту ИА «Татар-информ» коммерческий директор ГК «Делко» Ришат Шайхулов. На это работает целый комплекс факторов: географическое положение парка, льготы, которые могут получить резиденты, и активная позиция руководства Менделеевского района, считает топ-менеджер. «Мы намерены принять активное участие в работе транспортно-логистического парка, сейчас “Делко” рассматривает масштаб участия и конкретные проекты, которые мы хотели бы реализовать», - рассказал Шайхулов.

Ришат Шайхулов: «Мы намерены принять активное участие в работе транспортно-логистического парка» Фото предоставлено пресс-службой компании «Делко»

Коммерческий директор «Делко» также отметил, что дополнительный импульс развитию логистического парка в Менделеевске может придать расширение перечня ОКВЭД для резидентов проекта. Это позволит сделать максимально широким спектр услуг, которые участники парка «Менделеевск 2.0» будут предлагать своим клиентам.

Депутат Госсовета РТ Олег Коробченко в беседе с ИА «Татар-информ» отметил, что идея создания логистического парка «Менделеевск 2.0.» не только жизнеспособна, но и успешна. По мнению Коробченко, для резидентов промпарка очень привлекательны нулевой транспортный и имущественный налоги, а рабочих ждет большое количество мест.

Олег Коробченко считает, что для резидентов промпарка очень привлекательны нулевой транспортный и имущественный налоги Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Посудите сами: у нас есть крупные транспортные компании. Самая небольшая — 200 автомобилей. Каждый автомобиль платит примерно 50 тыс. рублей транспортного налога. Если 200 умножить на 50 тыс. рублей, получится 10 млн рублей экономии для транспортной компании. Во-вторых, налог на имущество — тоже нулевой. Если там запустить большой логистический комплекс или завод по переработке, сервису, ремонту — это тоже выйдет почти бесплатно. Плюс дешевая электроэнергия, еще относительно Набережных Челнов недорогая рабочая сила. А также дешевая, почти бесплатная земля, и вообще огромное количество льгот!» — поделился рассуждениями собеседник агентства.

Коробченко также отметил выгодное расположение территории, ее близость к другим объектам экономики, в том числе к АО «Аммоний», которое является крупным заказчиком для транспортных компаний. Кроме того, в Менделеевском районе открываются передвижные автомобильные газозаправочные комплексы и базовые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, которыми пользуются у водителей особым спросом, так как заполнять машину выгоднее газом.

Коробченко отметил близость территории к другим объектам экономики, в том числе к АО «Аммоний», которое является крупным заказчиком для транспортных компаний Фото: © ИА «Татар-информ»

Вкупе с созданной в Менделеевске удачной логистикой, проект Беляева, который ранее руководил не менее успешным ТОСЭР в Нижнекамске, может быть очень востребованным. «У машин, которые заправляются газом, есть одна проблема: долгая заправка. А когда есть общая стоянка, и она прямо рядом со станцией, то водители могут спать ночью и заправлять свои машины одновременно», — отметил Коробченко.

«Я думаю, все получится у него! Этот человек, который не боится больших вопросов — „слонов“. Он никогда не говорит: „Нет, этого слона я не съем“. Он берется за проблему, делит ее на мелкие части и потихоньку решает», — поделился мнением Коробченко.