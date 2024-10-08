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В Менделеевске открылся частный промышленный парк «Бондюжский»
Сегодня в Менделеевске состоялось открытие частного промышленного парка «Бондюжский». На территории парка ведут деятельность уже три резидента. В частности, ООО «Маф Пласт» специализируется на производстве экологических материалов для общественных уличных пространств. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Менделеевского района РТ.
Второй резидент, ООО «ММЗ», — это завод по производству запасных частей к технике, применяемой в сельском и лесном хозяйстве. В свою очередь ООО «Премьер» занимается производством изделий из стекловолокна, например, бамперов для автобусов.
В рамках республиканской программы строительства инженерной и дорожной инфраструктуры промышленных парков к частному промышленному парку «Бондюжский» в этом году построена подъездная дорога с парковкой. Управляющая компания самостоятельно увеличила электрическую мощность парка. Также завершаются работы по обеспечению резидентов газом.
Создание и развитие промышленных парков является эффективным инструментом повышения деловой активности муниципалитета, создания рабочих мест, повышения доходной базы городов и районов, отметили в пресс-службе муниципалитета.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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