Прокурор Тукаевского района снова требует изменить формулировку увольнения Фаила Камаева

Прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев снова обратился в суд с иском об изменении основания и формулировки досрочного прекращения полномочий экс-главы Фаила Камаева. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда.

Прокурор района попросил поменять основание и формулировку прекращения полномочий Камаева на утрату доверия за нарушение требований антикоррупционного законодательства. Иск прокуратуры рассмотрят 20 февраля.

Напомним, что в июле прошлого года Галиев направлял аналогичное исковое заявление. «Мы требуем изменить основание и формулировку досрочного прекращения полномочий», – сообщили тогда «Татар-информу» в ведомстве.

В конце июня 2024 года прокурор Тукаевского района потребовал уволить главу района Фаила Камаева в связи с утратой доверия. Соответствующее представление прокурора депутаты рассмотрели на сессии Совета района. Рассмотрев представленные документы, депутаты приняли решение уволить главу Тукаевского района «по собственному желанию».

В апреле 2024 года «Татар-информу» стало известно, что главу Тукаевского района Фаила Камаева подозревают в получении взятки, в связи с этим он задержан.

По версии следствия, в 2022 году он получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района. Как сообщили в пресс-службе МВД России по РТ, противоправную деятельность удалось выявить благодаря работе следствия и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ.