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Главу Тукаевского района РТ задержали по обвинению в получении взятки
Глава Тукаевского района Фаил Камаев подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
По версии следствия, в 2022 году он получил от представителя некоммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.
Противоправную деятельность удалось выявить благодаря работе следствия и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ.
Ведется расследование.
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