Прокуратура требует признать незаконным увольнение Камаева по собственному желанию

Надзорное ведомство обратилось в Набережночелнинский городской суд с иском о признании незаконным решение районного совета о прекращении полномочий в связи с утратой доверия экс-главой Тукаевского района РТ Фаилом Камаевым. И поменять причину на нарушение требований антикокоррупционного законодательства.

«Мы требуем изменить основание и формулировку досрочного прекращения полномочий», – сообщили «Татар-информу» в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце июня этого года Прокурор Тукаевского района Руслан Галиев потребовал уволить главу района Фаила Камаева в связи с утратой доверия. Соответствующее представление прокурора депутаты рассмотрели на сессии Совета района. Кроме того, на сессии было рассмотрено заявление Камаева об увольнении по собственному желанию. Заявление датировано 14 июня.

Рассмотрев представленные документы, депутаты приняли решение уволить главу Тукаевского района по собственному желанию.

Напомним, в апреле этого года «Татар-информу» стало известно, что главу Тукаевского района Фаила Камаева подозревают в получении взятки, в связи с этим он задержан.

По версии следствия, в 2022 году он получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района. Как сообщили в пресс-службе МВД России по РТ, противоправную деятельность удалось выявить благодаря работе следствия и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ.