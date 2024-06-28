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Верховный суд Татарстана оставил Фаила Камаева в СИЗО
Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение об аресте экс-главы Тукаевского района РТ Фаила Камаева. Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.
«Решение Набережночелнинского городского суда оставлено без изменения», – сообщили в пресс-службе. Фаил Камаев пробудет под стражей до 18 августа.
По версии следствия, в 2022 году Фаил Камаев получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района. В апреле Набережночелнинский городской суд отправил Камаева в СИЗО.
Сегодня на сессии Совета Тукаевского района депутаты приняли решение уволить главу Тукаевского района по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Тукаевского района Татарстана стал заместитель руководителя муниципалитета Рустем Закиров.
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