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Ру Тат
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11 мая 2021  17:09
Павел Климчак

Прокуратура проверит, законно ли было выдано оружие стрелявшему в казанской школе

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Прокуратура РТ по поручению Генеральной прокуратуры РФ начала проверку по факту стрельбы в казанской школе №175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство выяснит, законно ли стрелявшему сегодня в учебном заведении выдали лицензию на оружие.

Кроме того, прокуратура проверит меры обеспечения безопасности учеников и персонала во всех городских школах, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Правоохранители оценят действия администрации школы в условиях ЧС.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о стрельбе в казанской школе №175 сегодня утром. В результате погибли 9 человек, семеро из которых дети. Еще 21 человек госпитализирован. На место трагедии подъехал президент РТ Рустам Минниханов. 12 мая во всех школах отменили занятия, этот день в республике объявлен днем траура.

 

стрельба в школе ЧП в казанской школе
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