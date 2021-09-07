Производители хлеба обещают обеспечить татарстанцев продукцией в достаточном объеме

В этом году сельхозпроизводители Татарстана столкнулись со сложными природными условиями. Поздней весной и летом в республике установилась аномально жаркая погода. Несмотря на это руководство республики предприняло ряд шагов, которые позволят обеспечить жителей республики хлебом высокого качества в достаточном объеме. Об этом рассказал гендиректор АО «Челны-Хлеб» Рафаэль Юнусов.

«Год нынче, надо признать, сложный. И Рустам Нургалиевич тоже признал это, — отметил руководитель предприятия. — Тем не менее мы предприняли уже ряд серьезных шагов и продолжаем предпринимать, чтобы в Татарстане на столах жителей республики был хлеб высокого качества в достаточном количестве».

Юнусов подчеркнул, что несмотря на сложные природные условия предприятия готовы «это испытание пройти достойно».

«На столах татарстанцев будет вкусный ароматный хлеб. Я в этом не сомневаюсь. И мы договорились и с Президентом, Рустам Нургалиевич твердо обещал», — отметил гендиректор АО «Челны-Хлеб».

Напомним, сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Заинский район встретился с главами поселений и руководителями сельхозпредприятий.

Ранее на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа Президент страны Владимир Путин поручил руководствам регионов оперативно предоставлять в правительство расчеты о потерях, которые понесли сельхозпроизводители из-за непогоды.