Путин поручил регионам оперативно сообщать в Правительство о потерях аграриев

Оперативно предоставлять в правительство расчеты о потерях, которые понесли сельхозпроизводители из-за непогоды, поручил Президент России Владимир Путин руководителям регионов. Поручение было дано на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа, сообщает ТАСС.

«Коллег в регионах прошу самым внимательным образом отнестись к сегодняшней ситуации и самым оперативным образом реагировать на то, что происходит, вовремя все посчитать и вовремя представить в правительство, в Минсельхоз», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что не все главы регионов готовы представить необходимый объем документов для получения поддержки.

Кроме того, Путин напомнил о проблеме страхования рисков сельхозпроизводителей. Он потребовал в оперативном порядке подготовить предложения по данному вопросу.