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Ру Тат
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7 сентября 2021  12:06

Минниханов встретился с руководителями сельхозпредприятий Заинского района

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Заинский район. В ходе визита он осмотрел благоустроенную площадь у ДК «Энергетик» в Заинске, а также встретился с руководителями сельхозпредприятий.

Обновление площади перед ДК «Энергети» проводилось в две очереди по программе формирования современной городской среды. Здесь уложили брусчатку, установили скамейки, фонтан, также произвели озеленение прилегающей территории. 

«Объект является городским общественным центром и включает в себя культурную зону и зону, посвященную героям и событиям Великой Отечественной войны и боевых действий», — пояснила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

На встрече с главами поселений и руководителями сельхозпредприятий района Рустам Минниханов рассмотрел основные показатели района. Также участники мероприятия обсудили ситуацию с ГРЭС.

#рустам минниханов
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