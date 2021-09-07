Минниханов встретился с руководителями сельхозпредприятий Заинского района

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Заинский район. В ходе визита он осмотрел благоустроенную площадь у ДК «Энергетик» в Заинске, а также встретился с руководителями сельхозпредприятий.

Обновление площади перед ДК «Энергети» проводилось в две очереди по программе формирования современной городской среды. Здесь уложили брусчатку, установили скамейки, фонтан, также произвели озеленение прилегающей территории.

«Объект является городским общественным центром и включает в себя культурную зону и зону, посвященную героям и событиям Великой Отечественной войны и боевых действий», — пояснила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

На встрече с главами поселений и руководителями сельхозпредприятий района Рустам Минниханов рассмотрел основные показатели района. Также участники мероприятия обсудили ситуацию с ГРЭС.