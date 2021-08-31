Марат Зяббаров: «Урожай формировался при аномально сложных погодных условиях»

В Татарстане завершается уборка зерновых, но продолжаются другие полевые работы. Какой урожай планирует получить республика, рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

Фото: © agro.tatarstan.ru

Лидерами по намолоченному зерну стали три района Татарстана

По словам министра, в республике собрано более 2,3 млн тонн зерна, средняя урожайность – 15,4 центнера с гектара.

«На сегодня республика практически завершила уборку зерновых культур, урожай которых формировался при аномально сложных погодных условиях. Осталось на корню около 30 тыс. гектаров», — рассказал Зяббаров.

Министр заметил, что лидерами по намолоченному зерну стали Алексеевский, Чистопольский и Арский районы, где собрали свыше 100 тыс. тонн зерна.

По словам министра в республике собрано более 2,3 млн тонн зерна, средняя урожайность – 15,4 центнера с гектара. Фото: © tatarstan.ru

«Наибольшая продуктивность зернового клина у пяти районов — Тукаевского, Тетюшского, Чистопольского, Балтасинского, Заинского. Замыкают рейтинг по этому показателю Альметьевский, Верхнеуслонский, Кайбицкий районы», — отметил выступающий.

Зяббаров подчеркнул, что получить урожай в сложных погодных условиях помогла более профессиональная работа по процессу формирования урожая: обработка растений, а также создание свыше 200 единиц стационарных растворных комплексов, которые повышают эффективность защитных мероприятий.

Кроме того, по словам Зяббарова, на каждый гектар было внесено 72,7 кг минеральных удобрений в действующем веществе, что на 9% больше, чем в прошлом году. «Без применения данных удобрений результаты могли быть гораздо скромнее. Под урожай было высеяно около 40% оригинальных и элитных семян яровых», — заявил он.

В Татарстане уборочная площадь в этом году составляет 1 млн 559 тыс. гектаров, обмолочено 1 млн 525 тыс. гектаров.

Сахаристость свеклы на 38% выше, чем в прошлом году

Глава Минсельхозпрода отметил, что в Татарстане в этом году планируют собрать более 1 млн тонн сахарной свеклы. «Начали уборку сахарной свеклы. Площадь уборки составляет 51 тыс. гектаров, — сказал Зяббаров. — В целом ожидаем более 1 млн тонн сахарной свеклы. Сахаристость в этом году составляет 21,2%. Она выше на 38% к аналогичному периоду прошлого года».

По его словам, в Заинской зоне убрано уже около 1,5 тыс. гектаров сахарной свеклы при урожайности 180 центнеров с гектара. «Урожайность на 45% меньше, чем в прошлом году. Буинская зона приступит к уборке ориентировочно через неделю. В зоне посеяно около 20 тыс. гектаров. По этой зоне ожидаем некоторое снижение урожайности», — заметил спикер.

Глава Минсельхозпрода отметил, что в Татарстане в этом году планируют собрать более 1 млн тонн сахарной свеклы. Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Зяббаров добавил, что аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно, уборочная площадь которой составляет 56,1 тыс. гектаров. Средняя урожайность на сегодня — 46 центнеров с гектара.

Продолжается также уборка кукурузы на силос. Земледельцы убрали уже 30 тыс. гектаров. Кроме того, убрано более 50 тыс. гектаров рапса, осталось убрать менее половины площадей. Аграриям предстоит также уборка подсолнечника на площади 147 тыс. гектаров.

«Собрано 2,4 тыс. тонн картофеля, урожайность более 170 центнеров с гектара. Не сказать, что она высокая. Собрано 3,3 тыс. тонн овощей при урожайности 232 центнера с гектара», — подчеркнул министр.

Урожай озимых и яровых застрахован на площади 278 тыс. гектаров

Министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал, что в настоящее время на полях ведутся работы под урожай следующего года. Прогнозная посевная площадь озимых культур составляют 540 тыс. гектаров.

«Были сомнения из-за того, что нет дождей, — сеять или не сеять. Но практически половина запланированных площадей уже посеяна. 45% площадей под озимый урожай следующего года будет засеяно оригинальными элитными семенами», — подчеркнул Зяббаров.

Он заметил, что урожай озимых и яровых культур в этом году застрахован на площади 278 тыс. гектаров, из них 107 тыс. гектаров озимых и 171 тыс. гектаров яровых.

Прогнозная посевная площадь озимых культур составляют 540 тыс. гектаров. Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Ведется работа со страховыми компаниями по расчету ущерба. После сдачи итогов уборки можно будет с полным пакетом документов заявиться на страховые выплаты. Это не раньше ноября. Надеемся, [что все], кто выполнил все обязательства по договору страхования, получат серьезную сумму возмещения. Условия страхования для хозяйств необременительные. Агрострахование — это уже необходимость. Тех, кто это понимает и страхует свои площади, становится всё больше», — заявил глава Минсельхозпрода.

Министр уточнил, что в договоре страхования много условий, которые должны выполняться, чтобы получить возмещение. «Есть некоторое заблуждение, что если ты подписал договор, то при наступлении опасного явления тебе обязательно выплатят возмещение. В хозяйстве должен быть специалист, контролирующий выполнение договорных условий. Только тогда есть гарантия получения суммы ущерба», — отметил он.

В Татарстане планируют регулировать цены на картофель и овощи за счет сельхозярмарок

Марат Зяббаров подчеркнул, что в Татарстане хотят удержать подъем цен на картофель и овощи за счет работы сельскохозяйственных ярмарок.

«По картофелю и овощам планируем регулировать цены за счет предстоящих сельхозярмарок. Уборка картофеля и овощей началась. И уже сегодня продукция с наших полей продается на небольших ярмарках, которые работают практически месяц», — сказал глава Минсельхозпрода.

По его мнению, на зерновые определенный подъем цен будет. «В рамках разумного» ожидается и подъем цен на картофель и овощи.

В Татарстане традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки в этом году начнут работу 11 сентября. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В этом году на торговых полках в один момент пропали овощи и картофель. Это привело к подъему цен. Но это был промежуточный сезон, когда в республике запасы на складах практически закончились. Южные регионы не успели убрать урожай из-за того, что трудовых ресурсов не было, границы закрыты. Транспортная логистика очень сильно усложнилась, в три-четыре раза. Даже на федеральном уровне сейчас по этому вопросу работа проводится», — отметил министр.

В Татарстане традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки в этом году начнут работу 11 сентября. На них горожане смогут приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам.

Затраты на весенне-полевые работы оказались не меньше, чем в прошлом году

Глава Минсельхозпрода сообщил, что хлебопекарные предприятия Татарстана получат более 200 млн рублей из республиканского бюджета на компенсацию затрат по производству социальных видов хлеба.

«Компенсация на социальный хлеб почти на 227 млн рублей согласована Президентом, средства выделены. Сейчас проводится процедура отбора. Были федеральные средства поддержки за март, апрель, май. За счет федеральных средств возместили. А январь, февраль — за счет республиканских средств», — рассказал он.

Министр добавил, что затраты на весенне-полевые работы оказались не меньше, чем в прошлом году. При этом многие хозяйства из-за жары и засухи понесли убытки.

Большие затраты были на весенне-полевые работы. Возможно, даже больше, чем в прошлом году, согласно расходам на удобрения, росту цен. Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Большие затраты были на весенне-полевые работы. Возможно, даже больше, чем в прошлом году, согласно расходам на удобрения, росту цен. Даже если смотреть по прошлому году, то урожайность зерновых была 35 центнеров с гектара, а в этом году — 15 центнеров с гектара», — отметил спикер.

Зяббаров подчеркнул, что в республике работают хозяйства, где все технологии земледелия отработаны, применяются хорошие семена, внесено достаточное количество удобрений, поэтому, несмотря на погодные условия, они достигли урожайности около 30 центнеров с гектара. «Но не у всех есть такие возможности. Где-то техники не хватает, где-то знаний, где-то финансов», — заключил он.