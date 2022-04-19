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Экономика
19 апреля 2022  13:46

Производитель бытовой химии Henkel покидает российский рынок

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Германская компания Henkel, производящая средства бытовой химии, приняла решение прекратить деятельность на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление. 

«В свете последнего развития войны на Украине Henkel решила отказаться от бизнеса в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет подготовка к реализации этого решения. Henkel будет тесно сотрудничать со своей российской командой, чтобы обеспечить упорядоченный процесс.

Компания выпускала бытовую продукцию в России под брендами Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другими. 

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные фирмы отказались от деятельности на территории РФ: шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и ряд других.

#санкции Запада #промпроизводство #продовольственные товары
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