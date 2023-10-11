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Произведенный в Казани самолет пополнит авиапарк компании Red Wings
Произведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 пополнит парк авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации в своем Telegram-канале.
Принадлежащий авиализинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» самолет будет передан авиаперевозчику «после окончания работ по подготовке к эксплуатации на регулярных рейсах». Пока он «нарядился в новую корпоративную ливрею ОАК», отмечают в корпорации.
В июне Казань посетил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который, в частности, посетил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214. Тогда же он объявил о решении выделить Татарстану 41,8 млрд рублей, отметив, что это позволит достичь установленных показателей «в ускоренном темпе».
Позднее, в августе, Раис РТ Рустам Минниханов заметил, что для выполнения поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи нарастить производства Ту-214 до 20 машин в год необходимо сначала нарастить производственные мощности.
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