«Произведение искусства»: в Казани презентовали монету, посвященную Федору Шаляпину

В рамках Международного Шаляпинского фестиваля в Театре оперы и балета Банк России сегодня представил монету, выпущенную к 150-летию легендарного баса, уроженца столицы Татарстана Федора Шаляпина. Серебряная монета вошла всерию «Выдающиеся личности России».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня у нас знаменательный день – сегодня исполняется 150 лет со дня рождения великого певца, уроженца Казани Федора Ивановича Шаляпина. И в этот день, мы с коллегами представляем монету как дань памяти этому выдающемуся человеку. Монета в серебряном исполнении имеет ценность не только коллекционную, но и историческую», – отметил заместитель директора Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрий Ларионов.

На оборотной стороне монеты художники-медальеры разместили рельефный портрет Федора Шаляпина на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений его сценических образов – Ивана Грозного и Дон Кихота. Художественный замысел оформления монеты воплощали ведущий художник дизайнерского центра АО «Гознак» Елена Крамская и народный художник России Александр Бакланов.

«Сегодня мы впервые представляем памятную монету, посвященную Федору Шаляпину. Знаменательно, что первыми ее увидят зрители Шаляпинского фестиваля. Монета отчеканена в серебре на Санкт-Петербургском монетном дворе. Это настоящее произведение искусства, созданное кропотливым трудом художников-медальеров», – поделился заместитель управляющего Отделением- Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка России Павел Солдатов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тираж монеты составил всего 3 тысячи экземпляров. И, несмотря на коллекционную ценность, монета, посвященная великому басу, как и все остальные памятные монеты, имеет номинал и может использоваться как средство платежа. Однако, историческая и коллекционная ценность в сотни раз выше самого номинала монеты.

«Определяющими факторами здесь являются год выпуска, материал, из которого сделана монета, и ее тираж – чем он меньше, тем экземпляр ценнее. Памятные монеты Банка России отличаются высоким уровнем художественного оформления, безукоризненным качеством чеканки, пользуются признанием и спросом как в самой России, так и за ее пределами. Распространением памятных и инвестиционных монет банка занимаются кредитные организации России», – подчеркнул Солдатов.

Так, посетители Шаляпинского фестиваля смогли увидеть не только презентацию новой монеты, но и познакомиться с самыми интересными образцами монетного искусства, выпущенными Банком России. Так, на фотовыставке представлено более 20 монет, посвященных Татарстану. Каждая монета рассказывает о важных событиях, исторических памятниках и людях, которые внесли вклад в развитие богатого исторического и культурного наследия Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федор Шаляпин — национальное богатство русского народа. Великий русский оперный, камерный певец был солистом Большого, Мариинского театра, пел в Метрополитен-опера. Творчество легендарного баса получило признание не только в России, но и далеко за ее пределами.

На протяжении всей жизни Федор Шаляпин с любовью отзывался о Казани и много раз приезжал в город после того, как стал прославленным певцом. Он внес неоценимый вклад в развитие мирового оперного искусства. Его репертуар насчитывал свыше 50 ролей в классических операх, более 400 романсов, популярных и народных песен.

Ранее «Татар-информ» сообщил о том, что в честь 150-летия со дня рождения Шаляпина в Казани на улице Баумана торжественно возложили цветы к памятнику артисту, также память певца почтили в Москве. На улице Пушкина в столице Татарстана установили мемориальную доску, посвященную его памяти. В церемонии ее открытия принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.