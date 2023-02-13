Минниханов принял участие в открытии мемориальной доски Федору Шаляпину в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня, в день 150-летия со дня рождения великого русского оперного певца Федора Шаляпина, в Казани тожественно открыли мемориальную доску, посвященную его памяти. Бронзовая доска работы скульптора Тимофея Тюрина установлена на здании №10 по ул.Пушкина. Участие в церемонии ее открытия принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что Шаляпин внес неоценимый вклад в развитие оперного искусства, связав свое имя с целой эпохой развития русской культуры.

Также к церемонии присоединились министр культуры РТ Ирада Аюпова, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, директор ТАГТОиБ им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, ректор Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова Вадим Дулат-Алеев и другие.

Напомним, что Федор Шаляпин родился 13 февраля 1873 года в Казани на Рыбнорядской улице (ныне – улица Пушкина).

«Сегодня нашему выдающемуся земляку, великому оперному и камерному певцу Федору Ивановичу Шаляпину исполняется 150 лет. Хочу поздравить всех вас с этим замечательным событием в жизни российской культуры. В Татарстане подготовлены культурно-просветительские, музыкальные, научные и театральные мероприятия, посвященные его личности. Одно из важных событий – открытие мемориальной доски Федору Шаляпину здесь, на фасаде дома купца Лисицына, во флигеле которого он родился», – сказал Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что созданные Шаляпиным сценические образы стали эталоном, его признавали как одаренного актера, и как талантливого художника. «Федор Иванович был артистом, которого знал практически весь мир», – добавил руководитель республики и напомнил, что Шаляпин очень любил Казань и не раз возвращался сюда уже прославленным певцом.

В Казани ежегодно проводится оперный фестиваль имени Шаляпина, его имя носит одна из улиц столицы. Кроме того, важной достопримечательностью города стал памятник великому земляку на улице Баумана, напомнил Раис РТ.

«Мемориальная доска, которую мы сегодня открываем, станет новой данью творчеству великого Шаляпина», – отметил он и поблагодарил всех, кому небезразлична культура, история и творчество выдающихся знаменитых деятелей нашей республики.

«Очень важно беречь, сохранять и популяризировать культурное наследие, которое оставил нам Федор Иванович», – подытожил Минниханов.

Участники церемонии возложили цветы к зданию, на котором установлена мемориальная доска, сообщает пресс-служба Раиса РТ.