По случаю 150-летия со дня рождения Шаляпина к памятнику певцу в Казани возложили цветы

В честь 150-летия со дня рождения великого певца Федора Шаляпина в Казани состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику артисту. Единственный в столице Татарстана монумент певца находится на улице Баумана.

Возле памятника собрались десятки казанцев, решившие в юбилейную дату со дня рождения артиста вспомнить о нем. На церемонии прозвучали записи исполнения Шаляпиным различных произведений. Перед встречей в Богоявленском соборе прошла поминальная служба.

«Мы сегодня все собрались, чтобы отдать дань уважения и выразить любовь к наследию великого оперного певца, деятеля искусства Федора Шаляпина. У него всегда были отличительный качества. Это был человек с широкой душой. Он с уважением и благодарностью относился ко всем людям, которых встречал на своем пути. Именно такая душевная организация вместе с вокальными данными и актерским мастерством позволили Шаляпину создавать глубокие образы, став примером в оперном искусстве», — отметил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Он также напомнил, что памятник расположен рядом с Богоявленским собором, где 150 лет назад крестили маленького Шаляпина, а искусство артиста продолжает существовать до сих пор. «Мы по сей день помним и уважаем наследие великого певца — оно бессмертно», — добавил Сафаров.

«Пусть память о гении вдохновляет еще многие поколения и дарит веру в свое предназначение. Мы можем много говорить о его величии, но главное, что, будучи крестьянином, он добился славы своим талантом и трудолюбием», — заключил руководитель Администрации Раиса РТ.

Лауреат Шаляпинской премии 2017 года Дмитрий Босов в свою очередь заметил, что Шаляпин является эталоном для всех начинающих певцов и национальной гордостью для всех россиян.

«Казанцы всегда гордились тем, что Федор Шаляпин их земляк. Именно на родине великого оперного певца его особенно помнят и чтут», — уверен он.

«Шаляпин прославил нашу школу оперных певцов на весь мир. Благодаря ему весь мир знает, каков русский артист. Это идеал человека, к которому невозможно приблизиться, но нужно стремиться. Дорогой Федор Иванович, низкий вам поклон!» — сказал Босов. Затем он исполнил песню «Вдоль по Питерской», входившую в репертуар великого певца.

Завершилось событие возложением цветов к памятнику музыканту. После этого всех желающих пригласили на пешую экскурсию по шаляпинскому маршруту.