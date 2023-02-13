«Символ мастерства и широкой русской души»: В Москве почтили память Федора Шаляпина

Сегодня, в честь 150-летия со дня рождения великого оперного и камерного певца, уроженца Казани Федора Шаляпина, в Москве прошла церемония возложения цветов к его памятнику. Монумент располагается рядом с Домом-музеем музыканта. В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Почтить память выдающегося музыканта также приехали солист Большого театра России, заслуженный артист Татарстана Марат Гали, российский оперный певец, заслуженный артист РФ, солист Московского театра «Новая опера» Владимир Кудашев и другие деятели культуры и представители татарской общественности, рассказали «Татар-информу» в Полпредстве РТ.

Фото: Полпредство РТ в РФ

«Мы гордимся, что татарстанская земля родила таких талантливых людей, как Шаляпин. Поклонники нашего великого певца и земляка есть по всему миру», – отметил Ахметшин на церемонии.

С ним согласился Кибовский, подчеркнув, что Шаляпин и его творчество остались в памяти многих людей как символ «высокого мастерства, гениальных вокальных данных и широкой русской души». «Я не люблю этого слова, но Шаляпин стал брендом. Но брендом в позитивном смысле этого слова», – добавил он.

Фото: Полпредство РТ в РФ

В памятный день цветы также возложили к надмогильному памятнику певца на Новодевичьем кладбище, где, помимо шаляпину, похоронены многие другие культовые личности, навсегда оставившие свой след в российской культуре и истории.

Фото: Полпредство РТ в РФ

Ранее «Татар-информ» сообщил о том, что в честь 150-летия со дня рождения Шаляпина в Казани на улице Баумана торжественно возложили цветы к памятнику артисту. На улице Пушкина в столице Татарстана установили мемориальную доску, посвященную его памяти. В церемонии ее открытия принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.