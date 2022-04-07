Программа туристического кешбэка в России продлена до 15 апреля

Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Государственной Думе, сообщает РИА Новости.

По словам главы кабинета, ожидается, что за это время еще примерно 1,5 млн россиян успеют приобрести путевки.

В начале апреля Ростуризм объявил, что закроет продажи в рамках программы в ночь на 9 апреля, а не 1 мая из-за высокого спроса.

«Правительство приняло решение — продлить ее (программу туристического кешбэка — прим. Т-и) до 15 апреля. Так что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что проект был реализован по поручению Президента РФ Владимира Путина в прошлом году, чтобы сделать туристический отдых более доступным и комфортным для граждан.

Глава государства в начале марта поручил проработать аналогичную меру поддержки внутреннего туризма на 2022 год. Второй этап программы стартовал 15 марта. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два сезона — зимний и осенний, но из-за текущей геополитической ситуации в мире представители отрасли обратились к Ростуризму и Правительству с просьбой запустить акцию весной.